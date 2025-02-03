بايرن ميونيخ يمدد عقد نوير حتى 2026

ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الاثنين تمديد عقد قائده وحارس مرماه مانويل نوير حتى صيف عام 2026، وكان العقد الأصلي لنوير سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يستعد الآن لخوض الموسم الـ15 له مع النادي البافاري.

وقال نوير: «أستمتع حقاً بلعب كرة القدم وأريد أن أبقى لاعباً في بايرن ميونيخ، مازلت متعطشا وأتطلع لعام آخر في هذا النادي الاستثنائي».

وكان نوير الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، اعتزل اللعب الدولي عقب يورو 2024 في ألمانيا، وأثيرت تكهنات بشأن مسيرته مع بايرن ميونيخ. وأوضح ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة «مانويل نوير أفضل حارس مرمى في جيله وأسطورة بايرن، عندما تتحدث عن حراسة المرمى في عصرنا، نتحدث عن مانويل نوير، وهذا حول العالم، إنه نموذج يحتذى به بكل تأكيد، داخل وخارج الملعب».

وانضم نوير إلى بايرن في 2011 قادماً من شالكه وحمل شارة قيادة الفريق منذ 2017 وفاز الحارس البالغ من العمر 38 عاماً بـ11 لقباً في البوندسليجا وستة ألقاب في كأس ألمانيا ولقبين في دوري أبطال أوروبا مع النادي البافاري.