الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يمدد عقد نوير حتى 2026

بايرن ميونيخ يمدد عقد نوير حتى 2026
3 فبراير 2025 21:21

 

ميونيخ (د ب أ)
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الاثنين تمديد عقد قائده وحارس مرماه مانويل نوير حتى صيف عام 2026، وكان العقد الأصلي لنوير سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يستعد الآن لخوض الموسم الـ15 له مع النادي البافاري.
وقال نوير: «أستمتع حقاً بلعب كرة القدم وأريد أن أبقى لاعباً في بايرن ميونيخ، مازلت متعطشا وأتطلع لعام آخر في هذا النادي الاستثنائي».
وكان نوير الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، اعتزل اللعب الدولي عقب يورو 2024 في ألمانيا، وأثيرت تكهنات بشأن مسيرته مع بايرن ميونيخ. وأوضح ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة «مانويل نوير أفضل حارس مرمى في جيله وأسطورة بايرن، عندما تتحدث عن حراسة المرمى في عصرنا، نتحدث عن مانويل نوير، وهذا حول العالم، إنه نموذج يحتذى به بكل تأكيد، داخل وخارج الملعب».
وانضم نوير إلى بايرن في 2011 قادماً من شالكه وحمل شارة قيادة الفريق منذ 2017 وفاز الحارس البالغ من العمر 38 عاماً بـ11 لقباً في البوندسليجا وستة ألقاب في كأس ألمانيا ولقبين في دوري أبطال أوروبا مع النادي البافاري. 

 

أخبار ذات صلة
تيل ينتظر تصريح العمل لبدء مشواره مع توتنهام
سان جيرمان ينافس البايرن على ضم «الفتى الذهبي»
نوير
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
منتخب ألمانيا
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©