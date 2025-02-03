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الرياضة

شباب الأهلي يحاول استعادة «القمة» أمام دبا الحصن

شباب الأهلي يحاول استعادة «القمة» أمام دبا الحصن
4 فبراير 2025 01:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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شباب الأهلي يعود إلى صدارة الدوري بـ«ثلاثية الحصن»

يحل شباب الأهلي «الوصيف»، برصيد 35 نقطة، ضيفاً على دبا الحصن «قبل الأخير» برصيد 9 نقاط، في الخامسة والربع من مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، في المباراة المؤجلة من «الجولة 12» لدوري أدنوك للمحترفين.
وتعد المواجهة المرتقبة، والتي تحمل الرقم 98، في مباريات الدوري خلال الموسم الجاري، «المؤجلة الأخيرة»، حيث تتساوى بنهايتها الأندية الـ 14 في خوض 14 مباراة لكل فريق، قبل انطلاق «الجولة الـ 15»، والتي تُلعب على مدار أربعة أيام، بداية من لقاء كلباء والشارقة الخميس المقبل، والعروبة والجزيرة مساء الجمعة، والعين والبطائح، والوحدة وخورفكان، وشباب الأهلي وعجمان «السبت»، ودبا الحصن والوصل، وبني ياس والنصر «الأحد». وتبدو الفرصة مواتية أمام «الفرسان» الطامح لاستعادة الصدارة من منافسه الشارقة، المحافظة على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ 14 في مشواره، في مواجهة مضيفه دبا الحصن الساعي بدوره لمغادرة المركز قبل الأخير، حال تحقيقه المفاجأة بالفوز أمام «الفرسان»، وستكون مباراة الليلة المواجهة الرسمية الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعد تفوق شباب الأهلي 2-0، في المباراة الأولى ضمن دور الستة عشر للبطولة الأغلى.

شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
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