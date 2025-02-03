الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يطارد «الصدارة الخليجية» أمام ظفار العُماني

النصر يطارد «الصدارة الخليجية» أمام ظفار العُماني
4 فبراير 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
النصر يعزز «الصدارة الخليجية» بثنائية أمام ظفار العُماني
هاريس وراشد عيسى يدعمان النصر في «أبطال الخليج»

ينشد النصر حسم صدارة «المجموعة الأولى» في دوري أبطال الخليج للأندية، حينما يحل ضيفاً على ظفار العُماني في السادسة والربع من مساء اليوم، على استاد مجمع السعادة في مدينة صلالة، ضمن «الجولة الخامسة»، والتي تشهد أيضاً مواجهة أهلي صنعاء اليمني، ودهوك العراقي على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.
ويتصدر «العميد»، الذي حجز مقعده مبكراً في الدور نصف النهائي، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لدهوك العراقي، وظفار في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأهلي صنعاء «الأخير» برصيد 3 نقاط، حيث تحسم النقاط الثلاث صدارة «العميد» للمجموعة قبل مباراته في «الجولة الأخيرة» أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني، والمقررة في 19 فبراير الجاري.
وستكون مباراة الليلة، المواجهة الثالثة لـ«العميد» أمام ظفار الملقب بـ «الزعيم»، على صعيد البطولة الخليجية، بعدما تفوق «الأزرق» في المواجهة الأولى 1-0 ضمن نسخة عام 1986، قبل أن يعود، ويحقق فوزاً عريضاً في مباراة «الجولة الأولى»، ضمن النسخة الحالية بنتيجة 5-2.

النصر
ظفار
ظفار العُماني
أبطال الخليج
دوري أبطال الخليج للأندية
دوري أبطال الخليج لكرة القدم
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©