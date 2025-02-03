النصر يطارد «الصدارة الخليجية» أمام ظفار العُماني

أبوظبي (الاتحاد)

ينشد النصر حسم صدارة «المجموعة الأولى» في دوري أبطال الخليج للأندية، حينما يحل ضيفاً على ظفار العُماني في السادسة والربع من مساء اليوم، على استاد مجمع السعادة في مدينة صلالة، ضمن «الجولة الخامسة»، والتي تشهد أيضاً مواجهة أهلي صنعاء اليمني، ودهوك العراقي على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

ويتصدر «العميد»، الذي حجز مقعده مبكراً في الدور نصف النهائي، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لدهوك العراقي، وظفار في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأهلي صنعاء «الأخير» برصيد 3 نقاط، حيث تحسم النقاط الثلاث صدارة «العميد» للمجموعة قبل مباراته في «الجولة الأخيرة» أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني، والمقررة في 19 فبراير الجاري.

وستكون مباراة الليلة، المواجهة الثالثة لـ«العميد» أمام ظفار الملقب بـ «الزعيم»، على صعيد البطولة الخليجية، بعدما تفوق «الأزرق» في المواجهة الأولى 1-0 ضمن نسخة عام 1986، قبل أن يعود، ويحقق فوزاً عريضاً في مباراة «الجولة الأولى»، ضمن النسخة الحالية بنتيجة 5-2.