كلباء يحرز لقب «أبطال الامارات» للجودو

الشارقة (الاتحاد)

توج نادي كلباء بلقب بطولة «أبطال الإمارات» للشباب والرجال للجودو، والتي نظمها اتحاد الجودو بصالة نادي كلباء الرياضي بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية وأكاديميات الجودو على مستوى الدولة.

وجاء تتويج نادي كلباء في فئتي الرجال والشباب برصيد 18 ميدالية، منها 8 ذهبيات، و3 فضيات و7 برونزيات، وحل في المركز الثاني لفئة الشباب فريق نادي الشارقة برصيد 8 ميداليات، منها ذهبيتان، وفي المركز الثالث، حل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان.

أما في فئة الرجال، فحقق المركز الثاني بعد كلباء، فريق الفجيرة للفنون القتالية برصيد 10 ميداليات منها ذهبية واحدة، وفي المركز الثالث البرونزي فريق نادي خورفكان برصيد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

شهدت البطولة التي وفر لها نادي كلباء كافه متطلبات النجاح، ظهور مواهب واعدة، رصدها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بهدف ضمهم لقوائم المنتخبات المختلفة استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة.

وفي ختام البطولة قام محمد جاسم، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، وعلي اليماحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي، وجاسم محمد الشحي مدير إدارة الألعاب بنادي كلباء، وعبد الرحمن إبراهيم الدرمكي أمين السر العام في نادي كلباء، وعبدالله زينل مشرف الألعاب الفردية في نادي خورفكان الرياضي، بتتويج الفائزين الأوائل من فئتي الرجال والشباب.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على شكر رئيس وأعضاء نادي كلباء الرياضي على تعاونهم الصادق، ومساهمتهم في إنجاح برامج الاتحاد، واهتمامهم بقاعدة اللعبة، موجهاً الشكر إلي كافه الأندية والصالات والأكاديميات التي شاركت وساهمت في إنجاح البطولة.