رونالدو يُفسد الظهور الأول للمغربي الزنيتي مع الوصل

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، صفو ليلة المباراة الرسمية الأولى للمغربي أنس الزنيتي الحارس الأجنبي لفريق الوصل، في مواجهة «الأصفرين» على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد رونالدو بتسجيله ثنائية، النصر السعودي إلى تحقيق فوز عريض على ضيفه الوصل 4-0، بعدما افتتح علي الحسن التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء «25»، قبل أن يضاعف رونالدو النتيجة من «ركلة جزاء» في الدقيقة 44، وأضاف رونالدو الهدف الثالث برأسية من مسافة قريبة، بعد عرضية السنغالي ساديو ماني 78، وأنهى محمد آل فتيل المباراة بتسجيله الهدف الرابع من رأسية ثانية في الدقيقة 88.

وتجمّد رصيد الوصل المتأهل مسبقاً إلى دور الستة عشر، عند 11 نقطة في «المركز الخامس»، فيما رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في «المركز الثالث».

وشهدت المواجهة أمام الوصل، تسجيل رونالدو في 3 مباريات متتالية ببطولة قارية، منذ أن كان لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد، وكان النجم البرتغالي سجل هدفاً أمام العين 3-1 في «الجولة الرابعة»، وهدفين في مواجهة الغرافة 3-1 بالجولة الخامسة، قبل أن يغيب عن مباراة الجولة السادسة التي خسرها فريقه أمام السد 1-2، ليعود ويسجل ثنائية أمام الوصل 4-0 في «الجولة السابعة».

في المقابل، لم يكن الظهور الأول للمغربي الزينتي «36 عاماً»، بالشكل المطلوب، بعدما استقبلت شباكه 4 أهداف، وهي الخسارة الأكبر لـ«الإمبراطور» في «أبطال آسيا للنخبة» خلال الموسم الحالي، بعد الأولى امام الأهلي السعودي 0-2 في «الجولة الثانية».

وانتقل الزنيتي إلى صفوف الوصل في «الميركاتو الشتوي» الحالي قادماً من ناديه السابق الرجاء المغربي، قبل أن يتم قيده في خانة أجانب «المشاركات الخارجية»، حيث خاض مباراته الأولى مع «الأصفر» أمام النصر السعودي.

ويلتقي الوصل في مباراته الأخيرة ضمن مرحلة الدوري أمام ضيفه الهلال السعودي في 18 فبراير الجاري على استاد زعبيل في دبي، وتشهد الجولة ذاتها مواجهات باختاكور مع السد، وبيرسيبوليس مع النصر، والشرطة مع العين، والأهلي مع الغرافة، والريان مع الاستقلال.

من جانبه، علق علي صالح قائد الوصل على خسارة فريقه أمام النصر برباعية، قائلاً: «لم نظهر بالمستوى المطلوب، خاصة بعد استقبال هدفين في الشوط الأول، وسعينا للعودة في الحصة الثانية، ولم ننجح في تحقيق المطلوب، ونركز حالياً على المباراة المقبلة».

وأضاف: «واجهنا منافساً قوياً، ولم ننجح في السيطرة على مجريات المباراة، وأعتقد أن الوصل قادر على العودة بشكل أقوى».