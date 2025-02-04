الجزائري إسماعيل بن ناصر من ميلان إلى مارسيليا

مارسيليا (أ ف ب)

انضم لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر إلى مرسيليا، ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالإعارة من ميلان الإيطالي مع خيار الشراء، وفقاً لبيان صادر عن الناديين اليوم.

وقال مارسيليا في بيان: «يسعد مارسيليا الإعلان عن تعاقده مع إسماعيل بن ناصر من ميلان.. لاعب الوسط الجزائري الدولي ابن الـ27 عاماً وقع عقداً بالإعارة مع خيار الشراء».

وعلّق الإسباني بابلو لونجوريا رئيس النادي الجنوبي في تصريح إذاعي قبل الإعلان عن إتمام الصفقة: «أنجزنا كل شيء في الوقت المناسب، وذلك قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات».

بدوره، قال ميلان في بيانه: «يُعلن ميلان أن إسماعيل بن ناصر انضم إلى مارسيليا بالإعارة مع خيار الشراء.. النادي يتمنى له كل التوفيق في بقية الموسم».

تخرّج بن ناصر من أكاديمية أرل- أفينيون، ولعب لفترة قصيرة في أرسنال الإنجليزي (مباراة واحدة فقط)، قبل أن يبرز في الدوري الإيطالي مع إمبولي، ثم ينتقل إلى ميلان عام 2019، حيث أصبح أحد ركائز الفريق.

ومع إتمام الصفقة، أصبح بن ناصر رابع صفقات مارسيليا في سوق الانتقالات الشتوي، بعد التعاقد مع المدافع الإيطالي-البرازيلي لويز فيليبي، الظهير البوسني عمار ديديتش والمهاجم الجزائري أمين جويري.