بيان ساخن لريال مدريد: التحكيم يفتقر إلى المصداقية والنظام «فاسد»



مدريد (أ ف ب)

انتقد ريال مدريد التحكيم «المفتقر تماماً إلى المصداقية»، و«النظام الفاسد من الداخل»، وذلك في رسالة موجهة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية الأخطاء التحكيمية التي حصلت في خسارته السبت أمام مضيفه إسبانيول 0-1 في الدوري المحلي.

وكتب أمين عام مجلس إدارة النادي، خوسيه لويس ديل فايّي بيريس، في الرسالة التي نشرها ريال الاثنين أن «الأحداث التي وقعت خلال هذه المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو التفسير التحكيمي».

وأضاف أن «ما حدث في ملعب آر سي دي إي يمثل ذروة نظام تحكيمي أصبح بلا مصداقية تماماً، حيث وصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى من التلاعب والتأثير على المسابقة لا يمكن تجاهله».

وتلقى ريال السبت، هزيمته الثالثة في الدوري، بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة 85، ما سمح لجاره أتلتيكو بأن يصبح على بُعد نقطة منه في صراعهما على الصدارة، وذلك قبل مواجهتهما نهاية الأسبوع الحالي.

وركَّز ريال في رسالته على صاحب الهدف في مباراة السبت الظهير كارلوس روميرو، إذ اكتفى الحكم برفع البطاقة الصفراء في وجهه بعد خطأ قاس من الخلف على الفرنسي كيليان مبابي، وعلى هدف ملغى للنادي الملكي عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد احتساب خطأ على مبابي.

وقال ريال: «نظراً لخطورة ما حصل، يطالب ريال مدريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتسليمه على الفور التسجيلات الصوتية لـ (في أيه آر) (حكم الفيديو المساعد) المتعلقة بهاتين الحالتين المفصليتين في المباراة»، مطالباً بإصلاح «كامل» لنظام التحكيم في إسبانيا.

وانتقد ريال ما اعتبره التلاعب في النظام التحكيمي «المصمم هيكلياً لحماية نفسه»، و«نظاما أثبت فساده من الداخل»، كاشفاً أنه بعث بنسخة من هذه الرسالة إلى المجلس الأعلى للرياضة.

ورد الاتحاد الإسباني على بيان النادي الملكي، قائلاً: «نأسف بشدة لنبرة وخطورة الاتهامات التي تشكك بنزاهة هيئات التحكيم وسير البطولة بأكملها. نحن نتفهم أنه في تطوير كرة القدم الاحترافية قد تكون هناك خلافات حول بعض القرارات، لكننا نثق في أن جميع الأطراف تتصرف بمسؤولية واحترام».

وأعرب الاتحاد عن «أكبر قدر من الاحترام والتقدير لجميع حكامنا»، من دون أن يتطرق إلى الطلب المقدم من ريال بتسليمه التسجيلات الصوتية لحكم الفيديو المساعد.

وبدوره، علق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على رسالة ريال وقال في حسابه على موقع «أكس»: «لم أتفاجأ على الإطلاق من رسالة ريال مدريد، لأنها لا تقول شيئاً مختلفاً عما تكرره محطته التلفزيونية منذ فترة طويلة».

ورد على تهم الفساد الموجهة من ريال بالقول: إنه «لا يحق لهم إعطاء الدروس. وأنا لا أشير هنا إلى ريال مدريد كمؤسسة»، غامزاً بذلك من قناة رئيس النادي فلورنتينو بيريس الذي ليس على علاقة جيدة بتيباس على خلفية مشروع الدوري السوبر الذي يسعى الأول لإطلاقه منذ أعوام.







