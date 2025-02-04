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الرياضة

جيرونا يطرق أبواب المراكز الأوروبية

جيرونا يطرق أبواب المراكز الأوروبية
4 فبراير 2025 12:00


مدريد (أ ف ب)
اقترب جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بانتصاره على ضيفه لاس بالماس 2-1 في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع فريق المدرب ميتشل رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة عن رايو فايكانو السادس وست نقاط عن فياريال الخامس.
في المقابل تجمّد رصيد لاس بالماس عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.
ويأتي الانتصار التاسع لجيرونا في الدوري في الوقت المناسب، بعد أربع خسارات متتالية ضمن جميع المسابقات، آخرها أمام أرسنال 1-2 ضمن المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الثالث والثلاثين من أصل 36 فريقاً، مكتفياً بثلاث نقاط فقط، من فوز واحد وسبع خسارات.
افتتح آبيل رويس التسجيل (8) قبل إضاعته ركلة جزاء (45+1)، ثم ضاعف زميله البديل الكولومبي ياسر أسبريا النتيجة (79).
ولم يكن هدف المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا كافياً لتجنيب فريقه خسارته الحادية عشرة في الدوري هذا الموسم (82). 

 

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