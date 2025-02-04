منتخب السلة يخوض 3 مباريات في معسكر صربيا



علي معالي (أبوظبي)

يبدأ منتخب رجال السلة مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق قبل الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، حيث يلتقي المنتخب كل من سوريا ولبنان يومي 12 و24 من الشهر الجاري، وحصل لاعبو المنتخب على راحة 5 أيام عقب انتهاء مباريات بطولة دبي الدولية، وانتظموا مع أنديتهم لحين الاستدعاء القادم.

أكد الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخب إقامة معسكر خارجي في صربيا، استعداداً لمباراتي سوريا ولبنان، خلال الفترة من 7 إلى 17 الشهر الجاري، يلعب خلالها المنتخب 3 مباريات أيام 12 و14 و16، على أن يعود بعدها إلى دبي.

قال د.منير بن الحبيب: «سيكون هناك 15 لاعباً في المعسكر الخارجي، بعد دعوة محمد محمود لاعب الشارقة للقائمة، وفي المرحلة المقبلة سيكون مصير الصعود من عدمه لكأس أمم آسيا بأيدينا، وما أتمناه أن يكون هناك التركيز المناسب، سواء في المعسكر، أو عندما نلتقي سوريا ولبنان».

وأضاف: «لم يتم التأكيد الرسمي على خوض مباراتنا مع سوريا في السعودية، لذلك سنعود من معسكر صربيا إلى دبي، على أن نغادر مجدداً يوم 19 الجاري للوجهة التي ستكون فيها المباراة، وأنا متفائل بالجولة المقبلة إذا ابتعدت عن الفريق الإصابات، حتى نكون مكتملي الصفوف، ونتوقع مشاركة راشد ناصر الذي غاب عن دولية دبي لمرضه، ولكنه تعافى حاليا وسوف يتواجد في المعسكر الصربي، وسيكون له دوره البارز، نظراً لخبراته الكبيرة وكفاءته العالية».

من جانب، أشاد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية بالظهور المميز للمنتخب في بطولة دبي بنسختها الأخيرة رقم 34، مؤكداً أن حصول 4 عناصر مهمة بالمنتخب على جوائز فردية في دولية دبي، إضافة إلى احتلال المنتخب المركز الثالث والميدالية البرونزية مؤشر إيجابي للغاية جاء في توقيت مناسب تماماً، وقال:«كل هذه الأمور المعنوية ستكون دافعاً كبيراً للاعبين لخوض أهم مراحل التصفيات، من أجل التأهل إلى كأس آسيا المقرر إقامتها في السعودية».

وقال راشد عبدالله:«هناك العديد من النقاط الإيجابية التي تحققت نظير المشاركة في دولية دبي، ومنها خوض المباريات تحت ضغط جماهيري مثلما حدث في مباراتي سترونج جروب الفلبيني، وبيروت اللبناني، واحتلال المركز الثالث لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد لـ 34 عاماً، مؤشر آخر على أهمية الإنجاز الذي تحقق».