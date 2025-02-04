الكرة الرسمية لمونديال الأندية بـ«تقنيات عالية»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «أديداس» عن الكرة الرسمية لمباريات FIFA كأس العالم للأندية 2025، حيث سيتم استخدام هذه الكرة الفريدة خلال 63 مباراة على مدار 30 يوماً، وستظهر على أرض الملعب للمرة الأولى عند بداية البطولة في 14 يونيو.

تضم البطولة بعض أهم نجوم الأندية العالمية التي ترتدي شعار «أديداس»، بما في ذلك ريال مدريد، وإنتر ميامي والأهلي المصري، وسياتل سوندز، وبينفيكا، وبايرن ميونيخ، وفلامنجو، ويوفنتوس، وبوكا جونيورز، وأولسان، وريفير بليت.

يُكرم التصميم الدولة المضيفة من خلال رسومات وشعارات جريئة تحتفل بإرث الولايات المتحدة وتربطه بها، ويتألق تصميم الكرة على خلفية لؤلؤية بتصاميم ذات أطراف متعرجة ونجوم وخطوط مفككة باللون الأحمر والأبيض والأزرق لتمثيل علم البلد المضيف، مع تفاصيل شبكية وشعار «كأس العالم للأندية» الرسمي باللونين الأبيض والذهبي.

صُممت كرة المباراة الرسمية لدقة أكبر في اللعب من خلال استخدام تقنية PRECISIONSHELL - وهي عبارة عن 20 لوحاً منقوشاً ومتمركزاً بشكل استراتيجي على الطبقة الخارجية للكرة، وتمت دراسة الشكل بعناية واختباره في المختبر وعلى أرض الملعب لتقييم تدفق الهواء فوق الكرة لأقصى درجات الدقة.

تحتوي أجزاء الكرة الداخلية بدورها على ميّزات عدة، وأولها CTR-CORE - نظام مصمم للدقة والثبات من خلال المساعدة على الحفاظ على شكل الكرة والاحتفاظ بالهواء لدعم اللعب السريع والدقيق.

أما عملية دمج تقنية CONNECTED BALL فتتضمن نظام تعليق في مركز الكرة، وتوفر الثبات مع مستشعر وحدة قياس القصور الذاتي (IMU) بسرعة 500 هرتز، مما يوفر بيانات غير مسبوقة في كل عنصر من عناصر حركة الكرة، يتم تشغيل جهاز الاستشعار بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن شحنها لاسلكياً.

تُرسل هذه التقنية بيانات دقيقة عن الكرة إلى نظام VAR بطريقة مباشرة - والتي عند عرضها مع بيانات موقع اللاعب وتطبيق مسح الذكاء الاصطناعي، تساعد حكام تقنية الفيديو (VMOs) على اتخاذ قرارات التسلل بشكل أسرع، تساعد تقنية Connected Ball من أديداس والتي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع Kinexon الحكام على تحديد كل لمسة فردية للكرة ما يؤدي إلى تقليل الوقت المتطلب لحل القرارات التي تدور حولها شكوك مثل: احتمالية وجود لمسية يد.