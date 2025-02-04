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الرياضة

تيل ينتظر تصريح العمل لبدء مشواره مع توتنهام

تيل ينتظر تصريح العمل لبدء مشواره مع توتنهام
4 فبراير 2025 11:53


لندن (د ب أ)
أتم نادي توتنهام الإنجليزي صفقة صفقة التعاقد مع ماتياس تيل لاعب بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية. وتفاوض توتنهام مع تيل 19/ عاماً/ الأسبوع الماضي بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الألماني بشأن صفقة قيمتها حوالي 60 مليون يورو (62 مليون دولار). ومع ذلك، تعثرت المفاوضات نسبياً يوم الجمعة، بعد إبداء أندية أخرى أهتمامها بضم لاعب منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاماً مثل أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام أقنع تيل بالانضمام للفريق اللندني في النصف الثاني من الموسم الجاري، وتتضمن صفقة إعارة تيل خياراً يسمح لتوتنهام بضمه نهائياً في الصيف المقبل.
وتمثل هذه الصفقة دفعة قوية لبوسيتكوجلو الذي يواجه ضغوطاً كبيرة في الفترة الأخيرة، لكنه قاد الفريق لتحقيق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات، آخرها الفوز على برينتفورد 2 / صفر يوم الأحد. وتعاقد توتنهام أيضاً مع كيفن دانسو مدافع لانس، سعياً لإنعاش آماله في الفوز بإحدى الكؤوس الإنجليزية.
وينتظر توتنهام أسبوعاً حاسماً، حيث يحل ضيفاً على ليفربول في إياب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس، وبعدها بثلاثة أيام يواجه أستون فيلا في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ماتياس تيل سيكون جاهزاً للمباراتين إذا حصل على التصريح الدولي، وتصريح العمل في إنجلترا بالوقت المناسب. 

 

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