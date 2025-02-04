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الرياضة

العروبة يقترب من أوتابور

العروبة يقترب من أوتابور
4 فبراير 2025 12:14

فيصل النقبي (الفجيرة)
اقتربت إدارة العروبة من التوصل لاتفاق مع الجناح النيجيري سولومون أوتابور (29 عاماً) للانضمام إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حُر، قادماً من سانجتشو مايتي ليونز الصيني.
ويعد أوتابور من الأسماء البارزة في الدوري الصيني، حيث تألق في الموسم الماضي ويمتاز اللاعب بسرعته ومهاراته الهجومية، ما يجعله إضافة قوية لخط هجوم العروبة في المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث يسعى العروبة، لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.
وتتواصل مفاوضات الإدارة مع مجموعة من اللاعبين الأجانب من جنسيات مختلفة، لاختيار اثنين منهم للفريق خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن الإدارة قد استغنت عن اللاعبين الأجانب الخمسة في صفوف الفريق، وكذلك المدرب البرتغالي برونو بيريرا.

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