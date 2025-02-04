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الرياضة

اتحاد الكرة يُسلّم 31 حكماً «الشارة الدولية 2025»

اتحاد الكرة يُسلّم 31 حكماً «الشارة الدولية 2025»
4 فبراير 2025 12:22

دبي (الاتحاد)
سلَم اتحاد كرة القدم، الشارة الدولية للحكام الدوليين لعام 2025 في حفل أُقيم بمقر الاتحاد في دبي، بحضور سالم علي الشامسي، رئيس لجنة الحكام، وهاني بلان، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، وماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام بالفيفا.
ضمت قائمة الحكام الدوليين للعام الجاري، 6 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و4 حكمات، و3 حكام لكرة قدم الصالات، واثنين لكرة القدم الشاطئية، بالإضافة لـ 7 حكام لتقنية الفيديو المساعد.
وقال سالم علي الشامسي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة: «اليوم نجدد ثقتنا الكبيرة في الحكم الإماراتي الذي يُسطّر نجاحات عديدة في إدارة مباريات المسابقات المحلية والقارية والدولية، أبرزها بطولة كأس آسيا للنخبة، والنخبة 2، والتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، ويقدم أداءً مشرفاً لمنظومة التحكيم الإماراتية، ويحظى بإشادة من الجميع».
وأضاف سالم علي الشامسي: «إن الحصول على الشارة الدولية يحتم علينا الانتقال لمرحلة أعلى من الاحترافية في الأداء والعمل على تطوير الخبرات لتتناسب مع هذه المرحلة الجديدة والمهمة في مسيرة التحكيم، ونتمنى التوفيق والسداد للجميع، خلال المشاركات التحكيمية، داخل الدولة وخارجها، خلال الفترة القادمة».

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