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الرياضة

«ذئاب دبي» وبنجاش يقصان شريط كأس دبي الذهبية للبولو

«ذئاب دبي» وبنجاش يقصان شريط كأس دبي الذهبية للبولو
4 فبراير 2025 12:46

 
دبي (الاتحاد)
تنطلق يوم غد كأس دبي الذهبية 2025 في الثانية بعد الظهر، بلقاء فريق ذئاب دبي مع فريق بنجاش، ليقصا معاً شريط افتتاح النسخة الجديدة من الكأس، التي ستشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة محلياً ودولياً، يمثلون ستة فرق هي فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت يقيادة ناصر الشامسي، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.
وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته بانطلاقة الكأس الذهبية، موجهاً شكره إلى أندية الدولة والفرق المشاركة على المساهمة في إنجاح أنشطة الاتحاد، ومتمنياً التوفيق للفرق المشاركة واللاعبين وللكأس النجاح.
وكما هو معروف فإن مباريات الافتتاح عادة لا تعبّر عن المستوى الحقيقي للفريقين، وتحفل دائماً بالمفاجآت، حيث يدخل فريق ذئاب دبي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه بكأس دبي الفضية بجدارة، إلا أن لكل بطولة معطياتها، وفي المقابل فإن فريق بنجاش يسعى جاهداً لتقديم عرض يليق به وبما يملكه من لاعبين وخيول، تعوض ما فاته في الكأس الفضية.
ويضم تشكيل فريق ذئاب دبي كلاً من حبتور الحبتور، ومعه فيليكس أسيان سنتياجو لابورد وبنيامين بانيللو، فيما يضم فريق بنجاش كلاً من حيدر بنجاش ومعه فريديكو بوتوبسكي وجينارو رينجا وتوماس لابورد.
كما تشهد البطولة اليوم مباراة مهمة عند الرابعة عصراً تجمع بين فريق الإمارات ومنافسه التقليدي فريق الحبتور «حامل اللقب»، في مواجهة قوية ومثيرة سعياً من فريق الإمارات، لتأكيد علو كعبه على منافسه، فيما يحاول فري الحبتور رد اعتباره بعد خسارته الثقيلة في الكأس الفضية، ويضم فريق الإمارات كلاً من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها روزندو تيروجيوتار ولوكاس مونتيفردي وتيودور لاكاو، بينما يضم فريق الحبتور كلاً من محمد الحبتور وبراتولوم بايوجار وخان يوريش وباتوستا بايوجار.

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