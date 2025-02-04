الفرنسي ديساسي «إعارة» من تشيلسي إلى أستون فيلا

لندن (أ ف ب)

انتقل قلب الدفاع الفرنسي أكسيل ديساسي من تشيلسي رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى أستون فيلا الثامن على سبيل الإعارة، وفقاً لما أعلنه الناديان.

ويأمل ديساسي (26 عاماً) أن يحصل على فرصة أكبر للعب مع فيلا المتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأحد أكثر الأندية الإنجليزية نشاطاً في سوق الانتقالات الشتوي.

لم يلعب مدافع موناكو السابق في فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا سوى في 6 مباريات، ضمن الدوري هذا الموسم، لكن اعتُمد عليه بشكل أساسي في التشكيلة التي تخوض مسابقة كونفرنس ليج.

وكان فيلا تعاقد أيضاً مع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة أيضاً حتى نهاية الموسم.

في برمنجهام، سيشارك أسينسيو مع المهاجم الدولي ماركوس راشفورد الذي جاء لإعادة إحياء مسيرته، بعد تراجع مستواه في مانشستر يونايتد، واستبعاده عن التشكيلة من المدرب البرتغالي روبن أموريم، وتعاقد فيلا أيضاً مع الهولندي دونيل مالن من بروسيا دورتموند الألماني.