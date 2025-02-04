طواف الإمارات 2025.. «قصة تروى» في رحلة الـ1553كلم

مراد المصري (أبوظبي)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي -الجهة المنظمة لطواف الإمارات- عن مسارات وقمصان وفرق ورعاة النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، والنسخة السابعة من طواف الإمارات 2025، السباقين الوحيدين في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ويقام طواف الإمارات للسيدات في الفترة من 6 إلى 9 فبراير، عبر 4 مراحل تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي بإجمالي مسافة 540كم، أما طواف الإمارات للرجال فيقام في الفترة من 17 إلى 23 فبراير على 7 مراحل تبدأ من الظفرة وتنتهي بمدينة العين، تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة بطول 12.2كم، ويمتد لمسافة 1013كم.

وجاء الإعلان عن المسارات وقمصان ورعاة طواف الإمارات 2025، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، أمس الأول بمركز المؤتمرات الصحفية في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وعدد كبير من القيادات الرياضية وممثلي الوسائل الإعلامية.

ويشارك في طواف الإمارات للسيدات 20 فريقاً (15 فريقاً عالمياً و4 فرق محترفة وفريقاً قارياً)، وهم: إيه جي إنشورانس - سودال (بلجيكا)، كانيون (ألمانيا)، سيراتيزيتي برو (ألمانيا)، إف دي جي - سويز (فرنسا)، فينكس - ديكوينينك (بلجيكا)، هيومان باورد هيلث (الولايات المتحدة)، ليدل - تريك (الولايات المتحدة)، ليف - ألوولا - جايكو (أستراليا)، موفيستار (إسبانيا)، رولاند (سويسرا)، بيكنيك بوست إن إل (هولندا)، إس دي ووركس - بروتايم (هولندا)، فيسما ليز بايك (هولندا)، الإمارات القابضة (الإمارات)، يونو-إكس موبيليتي (النرويج)، كوفيديس النسائي (فرنسا)، إف إدوكيشن - أواتلي (الولايات المتحدة)، لابورال كوتشا - فاونديشن إيسكادي (إسبانيا)، سانت ميشيل - بريفيرنس هوم (فرنسا)، وبيبينك - بونجيوني (إيطاليا).

وتتصدر قائمة المرشحات إليسا لونجو بورجيني بطلة النسخة الأولى عام 2023 في المنافسة على اللقب هذا العام مع فريقها الجديد، وستحظى بورجيني بمساعدة زميلتها سيلفيا بيرسيكو، التي احتّلت المركز الثالث في نفس النسخة كداعم رئيس في مرحلة السريعة، ومن بين منافسات بورجيني الأساسيين، مافي جارسيا صاحبة المركز الثالث في نسخة العام الماضي، وجولييت لابوس بطلة فرنسا الوطنية، وبولين فيران بريفوت بطلة العالم السابقة التي تظهر لأول مرة مع فريق فيزما ليز بايك، ومن المتوقع أن تشهد منافسات السرعة المثيرة مع لورينا ويبز بطلة أوروبا، وشارلوت كول التي حققت انتصارين في عام 2023، تنافساً كبيراً، كما تبرز كيارا كونسوني وإليزا بالسامو وفيتوريا جوازيني من بين المتنافسات في المراحل السريعة.

وتم الكشف خلال المؤتمر عن قمصان السباق المزوّدة من قبل العلامة الإيطالية البارزة (آليه)، بالإضافة إلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، حيث يرعى القميص الأحمر المخصّص لمتصدرة الترتيب العام الشركة العالمية القابضة، وسيكون القميص الأخضر لمتصدرة الترتيب بالنقاط برعاية مدن، أما القميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة فيأتي برعاية طاقة، والقميص الأسود لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية الدار.

وتضم قائمة رعاة مراحل طواف الإمارات للسيدات: مجلس دبي الرياضي، الدار، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أما قائمة الشركاء فتضم: دبي هاربور، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، تيودور، مدينة برجيل الطبية، بن حمودة للسيارات، طيران أبوظبي، مجموعة تدوير، آليه، كولناجو، المسعود لتأجير المعدات، شيمانو، أرينا، ومياه العين.

أما طواف الإمارات للرجال فيضم 20 فريقاً عالمياً، هم: ألبسين - ديكوينينك (بلجيكا)، بحرين فيكتوريوس (البحرين)، ديكاثلون AG2R لا مونديال (فرنسا)، إف إديوكيشن - إيزبوس (الولايات المتحدة)، إينيوس غرينادييرز (بريطانيا)، إنتيرمارشي - وانتي (بلجيكا)، إسرائيل - بريميير تك (إسرائيل)، ليدل - تريك (الولايات المتحدة)، لوتو (بلجيكا)، موفيستار (إسبانيا)، ريد بُل - بورا هانزغروه (ألمانيا)، سودال كويك ستيب (بلجيكا)، سوليوشن تك فيني فانتيني (إيطاليا)، جايكو العلا (أستراليا)، بيكنيك بوست إن إل (هولندا)، فيسما ليز بايك (هولندا)، تودور برو (سويسرا)، الإمارات (الإمارات)، في إف جروب باردينياك إف - فيزاني (إيطاليا)، وإكس دي إس أستانا (كازاخستان).

ويرعى القميص الأحمر لطواف الرجال، الشركة العالمية القابضة، والقميص الأخضر برعاية مبادلة، والقميص الأبيض برعاية نخيل، والقميص الأسود برعاية الدار، وإلى جانب رعاة القمصان، تضم قائمة رعاة المراحل، محطة شمس للطاقة الشمسية، تيودور، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، طاقة، مدن، برجيل القابضة، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، بن حمودة للسيارات + جي إم سي، آيس، آليه، أبوظبي للطيران، كولناجو، تدوير، مياه العين، شيمانو، المسعود لتأجير المعدات، أرينا.

ومن بين أبرز المتنافسين على لقب النسخة السابعة لطواف الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، بطل العالم، والفائز بالطواف عامي 2021 و2022، وطوافي فرنسا وإيطاليا، والبلجيكي لينارت فان إيتفيلت حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب بطل أوروبا تيم ميرلير وأولاف كوي وديلان غرونويغان وجوناثان ميلان الفائز بمراحلتين في جيرو دي إيطاليا.



العواني: الإمارات داعم رئيسي لرياضة الدراجات

قدّم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، شكره العميق للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لقطاع الرياضة والرياضيين، مؤكداً أن دولة الإمارات، قد اتخذت خطوات عديدة لترسيخ مكانتها كداعم رئيسي لرياضة الدراجات الهوائية، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة والنقل المستدام، ويجعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد، مما يحسّن صحتهم البدنية والنفسية.

وقال العواني: «يسعدنا الإعلان عن المسارات والقمصان والفرق المشاركة والرعاة والشركاء في النسختين الجديدتين لطواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات 2025، والذين كان لهم دور مهم في إنجاح الطواف خلال السنوات الماضية».

وأشار العواني إلى أن إنشاء العديد من المسارات المخصّصة على مستوى الدولة قد أتاح الفرصة لهواة ومحترفي رياضة الدراجات لممارسة نشاطهم بأمان، بما في ذلك المسارات، التي تربط بين الأحياء السكنية المختلفة، المخصّصة لجميع أفراد المجتمع، ليتمكنوا من ممارسة هذه الرياضة بيسر وأمان.

وفي ختام كلمته، رحّب العواني بجميع المتسابقات والمتسابقين المشاركين في طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات 2025، متمنياً لهم إقامة طيبة والتوفيق خلال المنافسات.



حارب: الإمارات تبهر العالم بـ«معالم مذهلة»

قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي «سعداء باستمرار التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم طواف الإمارات العالمي للرجال وطواف الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية، حيث يمثّل هذا الحدث نموذجاً رائعاً للدور الوطني، الذي تقوم به المجالس الرياضية، حيث وجهت القيادة بدمج طوافي دبي وأبوظبي الرياضي وإطلاق طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية وتحقيق المزيد من النجاحات الرياضية والترويجية للدولة ونشرها على مستوى العالم.

أضاف: أثمر الدمج عن طوافين رائعين حققا نجاحات كبرى خلال سنوات عديدة، إذ تم إطلاق طواف الإمارات العالمي للرجال في عام 2019، وتم إطلاق طواف الإمارات للسيدات عام 2023، وأصبحا معاً حدثين عالميين كبيرين في عالم الدراجات الهوائية، كما أن تشكيل فريق الإمارات الذي أصبح منافساً على الألقاب في مختلف السباقات العالمية، قد ساهم في تحقيق نجاحات إضافية للطواف.

وأضاف حارب: «في شهر فبراير من كل عام، تتجه أنظار العالم إلى دولة الإمارات حيث يقام سنوياً طواف الإمارات للنساء وطواف الإمارات للرجال اللذان يمران عبر مراحلهما في مختلف مدن الدولة، وفي مختلف المناطق ذات التنوع الجغرافي، ما بين صحراء وجبال ومناطق زراعية خضراء وشواطئ بحرية خلاّبة ومدن رائعة حافلة بالمعالم التراثية والمناطق الحديثة ذات التصاميم الفريدة التي تبهر المشاهدين عبر شاشات التلفزيونات العالمية، وقد ساهم الطوافان خلال العديد من ساعات البث التلفزيوني المباشر للعالم والتقارير التلفزيونية المتّخصّصة في القنوات العالمية في نقل صور جديدة في كل عام عن التطور والإبهار، الذي تشهده مدن الدولة والإنجازات المتحققة في جميع مجالات الحياة، وهي صور بهرت العالم، كما أدهشت جودة التنظيم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وجميع المشاركين من نخبة الدراجين المحترفين».

وختم حارب: «يسرنا أن نخصّص جولة دبي في طواف السيدات لتسليط الضوء على المناطق التراثية التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ دبي ودولة الإمارات، وستكون الجولة بعنوان (إرث دبي)، كما ستكون انطلاقة جولة دبي في طواف الرجال من الجامعة الأميركية في دبي وتنتهي بـ(جامعة حمدان بن محمد الذكية) وأطلقنا عليها اسم مرحلة (من الجامعة إلى الجامعة) للتعريف بالتطور العلمي والحضاري والمكانة المرموقة التي يحتلها التعليم العالمي المتميز في الدولة».



جهود متواصلة

أكد محمد سند القبيسي، نائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، أن الاتحاد يواصل جهوده في المساهمة بدعم وتنظيم وتطوير الفعاليات والبطولات، التي تهدف لتعزيز رياضة الدراجات على الصعيدين المحلي والدولي، معرباً عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي -الجهة المنظمة للطواف- ولكل من يسهم في تنظيم السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.