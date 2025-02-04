1062 رياضياً في النسخة الثانية لدورة المدام للألعاب الصحراوية



الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي، بنجاح كبير، النسخة الثانية من دورة المدام للألعاب الصحراوية في واحة البدائر بمنطقة المدام، بمشاركة 1062 رياضياً من الجنسين في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والجري والقوس والسهم، وشارك إلى جانب هواة الرياضات الصحراوية رياضيون من أندية المدام والذيد والبطائح وكلباء ومليحة.

نظمت الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والمساهمة، وتم تتويج الفائزين، بحضور الشيخ محمد معضد بن هويدن الكتبي، وسلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي المدام، وسالم محمد الراشدي وراشد عبدالله بن هويدن الكتبي، أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفهد الطنيجي، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية المشاركة،

وأسفرت نتائج كرة القدم عن فوز البطائح (ب)، وجاء في مركز الوصيف المدام والثالث البطائح (أ)، وفي كرة الطائرة نال اللقب الذيد والوصيف كلباء والثالث المدام، وفي كرة السلة حاز المركز الأول المدام والوصيف كلباء والثالث مليحة.

وأعرب الدكتور ياسر عمر الدوخي عن سعادته بنجاح النسخة الثانية للدورة، وأشاد بحماس وإقبال المشاركين في مختلف الفئات والمراحل العمرية، وقال: إن النسخة الأولى كشفت إلى أي مدى تجاوب الرياضيون مع فكرة الألعاب الصحراوية، ولذا أخذت مكانها على أجندة الفعاليات السنوية للمجلس، وشكر الدوخي نادي المدام على الجهود المبذولة والاستضافة، وكذلك الجهات الداعمة التي أسهمت في التنظيم، مؤكداً أنهم شركاء في النجاح الذي تحقق للحدث.