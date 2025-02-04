الشراعية 60 قدماً تبحر السبت في شواطئ دبي



دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثالثة من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري 2024-2025)، وكان مقرراً أن يقام السباق يناير الماضي، لكنه تأجل لضمان أمن وسلامة المشاركين وسفنهم، بسبب ظروف وحالة البحر حينها، ليقع اختيار اللجنة المنظمة بعد دراسة كافة الظروف على يوم السبت موعداً جديد لإقامة سباق الجولة، والتي تعد المحطة الختامية قبل الوصول إلى الحدث الأكبر والأبرز في الموسم سباق القفال، والذي يصل هذا الموسم إلى النسخة رقم 34.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للسباق الكبير، عبر البوابة الإلكترونية في النادي، حيث يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى موعد إغلاق باب التسجيل ظهر الجمعة، ليتم بعد اعتماد وإعلان قائمة السفن المشاركة.

وقال محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في النادي، إن التجهيزات تسير على قدم وساق من أجل إنجاح السباق المرتقب، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، مؤكدا أن اللجنة تتابع كافة المستجدات التي تطرأ على حالة البحر، المتوقعة يوم السباق، من أجل راحة وسلامة النواخذة والبحارة المشاركين.