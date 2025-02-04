مدرب العين الجديد.. صرامة تكتيكية تنتظرها جماهير «الزعيم»



معتز الشامي (أبوظبي)

أنهت شركة الكرة بنادي العين علاقتها التعاقدية مع البرتغالي جارديم، بعدما أخفق المدرب في تحقيق النتائج المرجوة، فضلاً عن تلقيه عرضاً من الدوري البرازيلي قبل أسبوعين، وطلب رسمياً الرحيل عن الفريق.

واستقرت شركة الكرة على الصربي فلاديمير إيفيتش بعقد لمدة عام ونصف عام ليقود الفريق خلفاً لجارديم، حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة للموسم المقبل، وكان العين قد خسر أمس الأول أمام الريان القطري في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقضي العين على فرصته الأخيرة في حسم بطاقة مؤهلة إلى البطولة.

وتتوقع جماهير الأمة العيناوية أن يعيد الصربي إيفيتش الفريق إلى المسار الصحيح، بعد موسم شهد تراجعاً ووداع البطولات المحلية والمنافسة القارية التي كان يحمل «الزعيم» لقبها، ويحتاج الفريق للانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي الجيد، وتطوير بعض العناصر التي تراجع مستواها، خلال الفترة الماضية.

ويتمتع الصربي إيفيتش بصرامة تكتيكية وقوة شخصية كبيرة، وولد في 7 مايو 1977 في زرينجانين، صربيا، وبدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط، حيث لعب لأندية عدة أبرزها، بارتيزان بلجراد في صربيا، وبورصة سبور في تركيا، بعد اعتزاله اللعب، انتقل إلى مجال التدريب، وحقق نجاحات ملحوظة.

وبدأ إيفيتش مسيرته التدريبية مع فريق باوك سالونيك اليوناني عام 2016، وقاد الفريق لتحقيق كأس اليونان في موسم 2016-2017، ثم عامين مع مكافي حيفا، قبل أن يتم تعيينه في أغسطس 2020، مديراً فنياً لنادي واتفورد الإنجليزي بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد، خلال فترة توليه، قاد الفريق في 20 مباراة، حقق فيها 9 انتصارات، 7 تعادلات، و4 هزائم.

ورغم أن الفريق كان يحتل المركز الخامس في دوري البطولة الإنجليزية، إلا أن إدارة النادي قررت إقالته في ديسمبر 2020 بعد الخسارة أمام هيدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0.

وبعد فترة من الراحة، عاد إلى التدريب في يونيو 2022، حيث تولى قيادة نادي كراسنودار الروسي، ومع ذلك، لم تستمر فترته طويلاً، إذ غادر النادي في أكتوبر من العام نفسه.

ويعرف عن إيفيتش أسلوبه التدريبي الذي يركز على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، كما يُشيد به العديد من اللاعبين الذين عملوا تحت قيادته لقدراته في تطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، بالإضافة إلى مسيرته التدريبية، يحمل إيفيتش شهادة في التربية البدنية، ما يعكس اهتمامه بالجوانب العلمية والبدنية في كرة القدم، ومع استمرار مسيرته، يتوقع أن يواصل إيفيتش ترك بصمته مع الزعيم في فترة حساسة من مسيرته، حيث يستعد الفريق للمشاركة في مونديال الأندية بأميركا في يونيو المقبل.