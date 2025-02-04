موسم بناء الأجسام ينطلق من أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تقام منافسات بطولة الشرق الأوسط لنخبة الأجسام الطبيعية، يوم السبت المقبل في صالة جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وذلك في أولى بطولات الموسم 2025، التي يشرف على تنظيمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وتضم البطولة الفئات العمرية الناشئين والشباب والرجال وفئة الماسترز فيزيك في فئات عمرية أكثر من 35 سنة، وتشمل البطولة 26 فئة تنافسية في كل من بناء الأجسام والفيزيك بمختلف مسمياتها، إضافة إلى فقرة تنافسية تشجيعية في بناء الأجسام الشاطئية.

ويشرف على البطولة هشام أحمد البيوك مدير البطولة، وفيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام.

وأكد محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أهمية إقامة هذه البطولة سنوياً لدورها المحوري في اكتشاف مواهب جديدة في أعمار مبكرة من اللاعبين الموهوبين، لتطويرهم وضمهم لمنتخباتنا لوطنية مستقبلاً، مؤكداً أن اتحاد اللعبة يدعم تنظيم مختلف البطولات بكل السبل والإمكانات المتوفرة لتأمين استدامة التميز التني حققها في السنوات الماضية، مشيداً بدور مدير البطولة هشام البيوك لتنظيمها بشكل سنوي مستدام.