ألابا مدافع ريال مدريد يتعرض لإصابة جديدة



مدريد (د ب أ)



يغيب ديفيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد لفترة جديدة عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة عضلية. عاد ألابا إلى الملاعب في 19 يناير الماضي، بعد غياب طويل دام 399 يوماً للتعافي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المدافع النمساوي الدولي سيغيب على الأقل عن مواجهة ليجانيس في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ومباراة أتلتيكو مدريد في الديربي ببطولة الدوري، وكذلك لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

وأشار ريال مدريد في بيان رسمي اليوم «بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا ديفيد ألابا، تحت إشراف أطباء النادي، تبين إصابة اللاعب في العضلة المقربة في ساقه اليسرى، وسيكون تحت الملاحظة لمتابعة تطورات حالته». وتعد إصابة ألابا ضربة جديدة لفريق ريال مدريد الذي يفتقد أيضاً لمدافعه أنطونيو روديجير بسبب إصابة أجبرته على عدم استكمال مباراة إسبانيول، يوم السبت الماضي.