الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

دبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة الـ71 للمكتب التنفيذي للمجلس، والتي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الاجتماع غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، بمشاركة وزراء ومسؤولين من قطاعي الشباب والرياضة في عدد من الدول العربية، إلى جانب مسؤولين من جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.

وشهد الاجتماعان استعراض عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب العربي، من بينها الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، المزمع إطلاقها في عام 2025 وإدراجها على جدول أعمال القمة العربية المقبلة، إلى جانب مبادرة تأسيس اتحاد الشباب العربي، والملتقى العربي للمخترعين الشباب، وبرامج تعنى بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في النهوض بمجتمعاتهم. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير البنية التحتية الرياضية في الدول العربية، ودعم الرياضة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين الأندية والمؤسسات الرياضية.

وأكد غانم مبارك الهاجري، حرص دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم العمل العربي المشترك في مجال التنمية الرياضية وتمكين الشباب، والتزامها بدفع عملية التكامل والتعاون في تطوير مبادرات وسياسات فعالة ترتقي بالقطاع الرياضي العربي إلى مستويات جديدة، وتعزز دوره كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتخدم قضايا واهتمامات الشباب العربي وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمساهمة في نمو بلدانهم ومجتمعاتهم.

وأضاف: «تكتسب اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أهمية كبيرة، باعتبارها منصة رئيسية لتعزيز التعاون العربي في قطاعي الشباب والرياضة، حيث ناقشنا ملفات تعنى بتمكين الشباب العربي وتطوير الرياضة كأداة فاعلة في تنمية مجتمعاتنا العربية، كما استعرضنا عدداً من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة رياضية متكاملة تدعم طموحات الشباب، وتعزز من فرص تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الرياضة بتعزيز التعاون والتنسيق بشكل دائم مع مختلف الشركاء في المجال الرياضي بالمنطقة، مما يعمل على تعزيز الحراك الرياضي بشكل مثمر وفعال بين دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة».