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الرياضة

«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز «الأفضل في يناير»

«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز «الأفضل في يناير»
4 فبراير 2025 17:38

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، الفائزين بجوائز الأفضل في شهر يناير 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين.
فاز بجائزة أفضل لاعب، تايرون كونراد، لاعب الشارقة، متفوقاً على مروان أزرقان (النصر)، حمدان حميد (خورفكان)، مؤنس دبور (شباب الأهلي)، يحيي نادر (العين). 
فيما حصد جائزة أفضل حارس مرمى، عادل الحوسني، حارس الشارقة، متفوقاً على حمد المقبالي (شباب الأهلي)، فهد الظحناني (بني ياس). 
وحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر يناير، أولاريو كوزمين، (الشارقة)، متفوقاً على باولو سوزا (شباب الأهلي)، دانييل إيسايلا (بني ياس).

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