راشفورد لن يعود إلى اليونايتد!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أفادت تقارير صحفية إنجليزية عديدة، أن الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد «27 عاماً»، الذي انتقل قبل غلاق سوق الانتقالات الشتوية، إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من المستبعد أن يعود مرة أخرى إلى «أولد ترافورد»، خاصة في ظل وجود البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد، الذي لم يشركه في المباريات منذ آخر مشاركة له في 12 ديسمبر الماضي.

وأفادت التقارير نفسها أن راشفورد تخلّص من «كابوس» حقيقي كان يعاني منه في اليونايتد، وأنه يأمل في أن يتحول عقد الإعارة إلى شراء نهائي وعقد دائم في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «الجارديان» أنه رغم أن الانتقال الحالي لراشفورد «مؤقت»، فإن اللاعب لا ينوي على الأرجح العودة مجدداً، رغم أن عقده مع اليونايتد يمتد حتى صيف 2028، وربما يطلب إعارة جديدة في حالة رفض «الفيلانس» خيار الشراء مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن علاقة راشفورد بنادي شبابه انقطعت تماماً، وأنه لن يعود للنادي مستقبلاً حتى لو رحل أموريم.