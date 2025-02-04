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الرياضة

شباب الأهلي يعود إلى صدارة الدوري بـ«ثلاثية الحصن»

شباب الأهلي يعود إلى صدارة الدوري بـ«ثلاثية الحصن»
4 فبراير 2025 19:32

فيصل النقبي (خورفكان)

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أهداف الشوط الأول تؤرق دبا الحصن في رحلة البقاء!

تصدّر شباب الأهلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، عقب فوزه على دبا الحصن 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة، التي استضافها استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.
وبهذا الفوز، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 38 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الشارقة، مما يُبشر بمنافسة محتدمة بين الفريقين على اللقب في الجولات المتبقية.
وهذا الفوز هو الثاني عشر لشباب الأهلي في المسابقة، مقابل تعادلين، بينما لم يخسر لغاية الآن، فيما تلقى دبا الحصن الخسارة التاسعة، حيث يحتل المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.
ونجح «الفرسان» في حسم الشوط الأول بهدف جميل سجله ماتيوس ليما في الدقيقة 25، ثم نجح في إضافة هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق سعيد عزت الله بالدقيقة 59، ثم نجح ماتيوس ليما في تسجيل الهدف الثالث والثنائية له في هذا اللقاء في الدقيقة 73.

شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
الشارقة
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