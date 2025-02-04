جارديم من العين إلى كروزيرو البرازيلي

ساو باولو (أ ف ب)

أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم اليوم الثلاثاء أنه تسلّم منصب المدرب الجديد لنادي كروزيرو البرازيلي لكرة القدم، خلفا لمدرب «سيليساو» السابق فرناندو دينيز المقال من مهامه الفنية بعد سلسلة من النتائج السيئة، وقال جارديم (50 عاما) في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي الذي يقع مقره في بيلو هوريزونتي (جنوب شرق) «أنا سعيد للغاية بالتوقيع مع كروزيرو. سنكون معا قريبا».

وكان مدرب موناكو الفرنسي السابق أنهى رسميا الثلاثاء تعاقده مع نادي العين الذي تولى تدريبه منذ نوفمبر الماضي، وسيتولى لأول مرة تدريب فريق من أميركا الجنوبية.

ووقّع جارديم، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا مع موناكو في 2017، عقداً حتى نهاية عام 2026، حسب بيان النادي البرازيلي.

ويحلّ جارديم بدلاً من دينيز الذي تولى تدريب المنتخب البرازيلي لفترة وجيزة في عام 2023 وأقيل الأسبوع الماضي بسبب استياء الجماهير من النتائج السيئة للفريق.