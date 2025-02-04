صلاح الثاني وميسي الـ16.. أغلى اللاعبين المتاحين مجاناً في صيف 2025



معتز الشامي (أبوظبي)

مع انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ستحول أندية كرة القدم وجماهيرها انتباههم نحو الصفقات التي يمكن إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية، وفي حين أن هذا يعني غالباً رسوم انتقال أكبر، فإن بعض الأندية الأكثر ذكاء في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا ستراقب المواهب الكبرى التي تنتهي عقودها.

وفي عام 2025، قد نرى بعض أكبر نجوم الرياضة يغادرون أنديتهم الحالية مجاناً تماماً، ونستعرض في التقرير التالي اللاعبين الأكثر قيمة في عام 2025 الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل.

يأتي في المركز الأول، كأغلى لاعب يدخل العام الأخير من عقده الحالي، ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، حيث تبلغ القيمة السوقية للظهير الأيمن لليفربول 75 مليون يورو، وارتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف بحسب ترانسفير ماركيت، حيث نشأ أرنولد في النادي منذ أن كان في السادسة من عمره، وتقدم من خلال فرق الشباب المختلفة ليصبح لاعباً رئيسياً في ليفربول، لكن فرصة الانضمام إلى الملكي قد تكون مغرية للغاية بحيث لا يمكن تفويتها.

يأتي في المركز الثاني نجم ليفربول المصري محمد صلاح البالغ من العمر 32 عاماً بقيمة سوقية تبلغ 55 مليون يورو، ويعد صلاح هداف النادي التاريخي في البريميرليج برصيد 178 هدفاً حتى الآن، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين الصيف المقبل.

في المركز الثالث يأتي ظهير بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، وتبلغ القيمة السوقية للكندي البالغ من العمر 24 عاماً 50 مليون يورو، ولكن من المتوقع أن يمدد عقده مع العملاق الألماني.

ويحل زميله في الفريق جوشوا كيميتش في المركز الرابع، الذي تصل قيمته السوقية إلى 50 مليون يورو أيضاً، والذي لم يوقع على عقد جديد مع النادي حتى الآن، بينما يحل في المركز الخامس مهاجم ليل جوناثان ديفيد، بقيمة سوقية حالية تبلغ 45 مليون يورو.

وفي المركز السادس يأتي جناح بايرن ميونيخ ليروي ساني، بقيمة سوقية تبلغ 45 مليون يورو. وارتبط لاعب مانشستر سيتي السابق بالانتقال إلى عدد من أندية البريميرليج بما في ذلك مانشستر يونايتد، يليه كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون يورو.

ويأتي مدافع باير ليفركوزن جوناثان تاه، البالغ من العمر 28 عاماً، في المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو.

وفي المركز التاسع يأتي مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك بقيمة 28 مليون يورو، ويحل الفرنسي أوليفر بوسكاجلي، مدافع آيندهوفن الهولندي، في المركز العاشر بقيمة 27 مليون يورو، وبنفس القيمة في المركز الحادي عشر، يأتي الكاميروني أندري زامبو أنجويسا، لاعب نابولي الإيطالي. ويحل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، البالغ من العمر 37 عاماً، في المركز السادس عشر، بقيمة سوقية تبلغ 20 مليون يورو.