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الرياضة

النصر يعزز «الصدارة الخليجية» بثنائية أمام ظفار العُماني

النصر يعزز «الصدارة الخليجية» بثنائية أمام ظفار العُماني
4 فبراير 2025 20:29

معتصم عبدالله (أبوظبي)
عزز النصر صدارته لـ «المجموعة الأولى» في دوري أبطال الخليج للأندية 2024- 2025، بعدما حول تأخره أمام مضيفه ظفار العُماني بهدف إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد مجمع السعادة في مدينة صلالة، ضمن «ّالجولة الخامسة»، والتي شهدت أيضاً مواجهة أهلي صنعاء اليمني ودهوك العراقي على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.
وأنهى «العميد» الشوط الأول متأخراً بهدف حمود السعدي في «الدقيقة 38» من ضربة ركنية، قبل أن يعود «الأزرق» في الشوط الثاني وينجح في إدراك التعادل بواسطة السويسري هاريس سيفروفيتش مترجماً تمريرة علي مبخوت بكرة مباشرة في المرمى، وعاد اللاعب نفسه ليحتفل بالثنائية، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 77، بعدما تابع رأسية مروان ازقان والتي أبعدها الحارس مازن الكاسبي وأكملها هاريس داخل المرمى.
ورفع النصر الذي حجز مقعده مسبقاً في الدور نصف النهائي، رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما بقى ظفار برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وتبقى للعميد مباراة في «الجولة الأخيرة» للدور الأول أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني والمقررة في 19 فبراير الجاري على «استاد آل مكتوم».
ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.
وتشهد بقية مباريات الجولة ذاتها، ضمن المجموعة الثانية لقاءات القادسية الكويتي والعربي القطري، والرفاع البحريني والاتفاق السعودي اليوم الأربعاء، ويتصدر الاتفاق ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 5 للقادسية «الوصيف»، و4 للرفاع الثالث، فيما يحتل العربي المركز الأخير برصيد نقطة.

 

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