سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة



أبوظبي (الاتحاد)

توج الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة «تشيرولا سيمبرا» لإسطبلات «أم آر أم» بلقب كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 160 كلم المصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، اليوم، في ختام فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وشهد السباق وتوج الفائزين الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وقطع البطل مسافة السباق الإجمالية التي أقيمت على مدى يومين بزمن وقدره 6:44:24 ساعة، بمعدل سرعة 23.74 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني عبد العزيز إبراهيم المرزوقي على صهوة «كتزوم جيه اس جنرال» لإسطبلات المغاوير بزمن وقدره 6:44:40 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس ماجد جمعة المازمي على صهوة «جولي سواجمان» لإسطبلات الريف (أشعب) بزمن وقدره 6:46:04 ساعة.

ووفقاً لبروتوكول بوذيب، أحرز المركز الأول في السباق الفارس يوسف الحمادي على صهوة «جيه ام جلماريا» لإسطبلات الميناء، وجاءت في المركز الثاني ساندرا الرشينج على صهوة «اس دبليو فاميلا» لإسطبلات الإمارات، فيما حل في المركز الثالث عبد العزيز جاسم على صهوة «بلاسنجمام أوف كشمير» وهو أيضاً لإسطبلات الميناء.

وانطلق المهرجان الذي تألف من 4 سباقات ونظمه اتحاد الفروسية والسباق، يوم الجمعة الماضية بسباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، ثم تلاه يوم السبت سباق السيدات، وأقيم سباق الشباب والناشئين يوم الاثنين، قبل أن تختتم الفعاليات بسباق الـ 160 كلم.