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الرياضة

نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلسي إدارة «أبوظبي البحري» و«أبوظبي لرفع الأثقال»

نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلسي إدارة «أبوظبي البحري» و«أبوظبي لرفع الأثقال»
5 فبراير 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعضوية كل من ماجد عبدالله المهيري، نائب الرئيس، وسيف سيف السويدي، وخليفة عبدالله القبيسي، ومبارك سالم العامري، ومريم محمد بالفقيه، ومحمد سيف الكعبي.
وتمتد فترة مجلس الإدارة الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار. 
كما أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، برئاسة عيسى عمير المنصوري، وعضوية كل من خلف محمد العتيبة، نائب الرئيس، وعبدالله حيي الشامسي، وعبير عبدالحميد أميري، وعادل سعيد اليعقوبي.
وتمتد فترة مجلس الإدارة الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

نهيان بن زايد
أبوظبي
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