أنس جابر إلى دور الـ16 في «مبادلة أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

تأهلت التونسية أُنس جابر، وصيفة البطولات الكبرى ثلاث مرات، إلى دور الـ16 من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بفوزها على يلينا أوستابينكو بمجموعتين دون رد.

في المقابل، ودّعت البريطانية إيما رادوكانو المنافسات مبكراً بعد خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، كما شهد اليوم الرابع من البطولة تأهل كل من بليندا بينشيتش، ليلى فرنانديز، ماجدا لينيت، وليندا نوسكوفا إلى الدور المقبل.

وقدّمت أُنس جابر مواجهة مثيرة أمام يلينا أوستابينكو في ختام المنافسات على الملعب الرئيسي، حيث شهدت المباراة أداءً رفيع المستوى من كلا اللاعبتين في لقاء متكافئ حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم الندية الكبيرة، نجحت جابر في ترجيح كفتها وحسم اللقاء لصالحها، بعدما انتزعت المجموعة الأولى بشوط كسر التعادل، قبل أن تفرض تفوقها في الثانية بنتيجة 7-5، لتتأهل التونسية إلى دور الـ16، حيث ستواجه اليابانية الصاعدة واكانا سونوبي اليوم.

في مواجهتها أمام فوندروشوفا، استهلّت رادوكانو المباراة بأسلوب هجومي، ونجحت في كسر إرسال منافستها مبكراً لتتقدم 3-1، مما منحها أفضلية واضحة، إلا أن خطأ مزدوجًا في الإرسال بالشوط التالي منح فوندروشوفا فرصة لاستعادة إيقاعها، فاستغلتها بفاعلية، لتفوز بخمسة أشواط متتالية وتحسم المجموعة الأولى لصالحها.

ورغم بعض اللمحات الإبداعية التي قدمتها رادوكانو خلال اللقاء، فإن الأخطاء غير المبررة لعبت دوراً حاسماً في خروجها المبكر، تبادلت اللاعبتان السيطرة على مجريات المجموعة الثانية، إلا أن فوندروشوفا، بطلة ويمبلدون 2023، أظهرت ثباتاً أكبر في الأداء، ومع تقدمها 5-3، قاومت رادوكانو بقوة ونجحت في كسر إرسال منافستها، لكن فوندروشوفا استعادت زمام الأمور سريعًا وحسمت المباراة لصالحها بنتيجة 6-3، 6-4، لتواجه يوليا بوتينتسيفا في الدور القادم.

وعلى جانب آخر، سجّلت السويسرية بليندا بينشيتش، الفائزة بنسخة 2023 من البطولة، عودة قوية إلى ملاعب مدينة زايد الرياضية، حيث تغلّبت على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا بعد مواجهة امتدت لثلاث مجموعات.

كما نجحت الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة بطولة أميركا المفتوحة 2021، في تجاوز اليابانية مويكا أوتشجيما بعد مباراة قوية على الملعب الرئيسي، امتدت لمجموعتين شهدتا منافسة محتدمة.