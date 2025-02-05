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الرياضة

6 أندية بلا إنفاق.. «ميركاتو إسبانيا الشتوي» الأقل منذ 11 عاماً

6 أندية بلا إنفاق.. «ميركاتو إسبانيا الشتوي» الأقل منذ 11 عاماً
5 فبراير 2025 10:18

معتز الشامي (أبوظبي)
لا يعد سوق الانتقالات الشتوية عادة فترة انتقالات كبيرة، في الدوري الإسباني، حيث كانت أغلى صفقة في السنوات الأخيرة هي صفقة اللاعب فيران توريس في عام 2022، عندما وصل إلى برشلونة من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.
ويعد توريس ثالث أغلى وصول في تاريخ الدوري الإسباني في السوق في بداية العام، بعد دييجو كوستا إلى أتلتيكو ​​(تشيلسي، 60 مليون يورو، 2017-2018) وفيليب كوتينيو إلى الفريق الكتالوني نفسه (ليفربول، 135 مليون يورو، 2017-2018).
وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في سوق الانتقالات، أنفقت أندية الدوري الإسباني «الليجا» 26.125 مليون يورو، وربحت 46.250 مليون يورو، محققة صافي ربح قدره 20.125 مليون يورو.
ويترجم هذا الرقم إلى 37 صفقة جديدة و61 رحيلاً، ويظل عدد الوافدين بعيداً عن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حيث أُبرمت 61 صفقة في الدوري الألماني، و64 في الدوري الفرنسي، و73 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و142 في الدوري الإيطالي.
ويحتل الدوري الإسباني المركز السادس عشر، في قائمة الدوريات الأعلى إنفاقاً، خلال الميركاتو الشتوي 2025، حيث يسبقه مسابقات مثل دوري الدرجة الثانية في إنجلترا وألمانيا، أو مسابقات في روسيا أو بلجيكا أو المكسيك أو الأرجنتين أو تركيا أو البرازيل.
ولم تقم 6 أندية بإضافة أية تعزيزات هذا الشتاء، وهي أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد، أوساسونا، ورايو فاليكانو.
ويعد سوق الانتقالات في يناير بالدوري الإسباني الأقل إنفاقاً منذ 11 عاماً، حيث سجل ميركاتو شتاء موسم 2013-2014 نحو 22.374 مليون يورو، وسجل الميركاتو الشتوي السابق 86.250 مليون يورو
فيما تشير الأرقام إلى أن الفرق المتنافسة في الدوري الإسباني لا تمر بفترة مالية جيدة، اضطرت جميع الأندية التي عززت صفوفها إلى فتح باب الخروج أمام لاعبين آخرين.
بينما كان برشلونة يحسب كل يورو حصل عليه من بيع أوناي هيرنانديز، ويحاول بيع بعض اللاعبين، بهدف تأمين إعارة راشفورد لمدة 6 أشهر، وفي النهاية فشلت الصفقة، وذهب مهاجم مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا الإنجليزي.

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