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الرياضة

«أبوظبي» و«بن دري» إلى نهائي «الإمارات الدولية للبولو»

«أبوظبي» و«بن دري» إلى نهائي «الإمارات الدولية للبولو»
5 فبراير 2025 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
تأهل فريقا أبوظبي، وبن دري إلى نهائي بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمستوى (8 - 12 هانديكاب).
وجاء تأهل فريق أبوظبي، عقب فوزه في نصف النهائي على فريق «أيه إم» بنتيجة 7-6، في مباراة قوية أقيمت باستاد زايد الرئيسي، وفي المباراة الثانية التي أقيمت بملعب سلطان بن زايد، تمكن فريق بن دري بقيادة هدافه محمد بن دري من التأهل للمباراة النهائية على حساب فريق غنتوت «حامل اللقب» بنتيجة 7-5.
وأعلنت اللجنة المنظمة أن المباراة النهائية، ومراسم حفل الختام سوف تقام يوم بعد غدٍ السبت على استاذ الشيخ زايد الرئيسي، ضمن احتفالية كبرى تعمل اللجنة المنظمة، برئاسة خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي حالياً على الإعداد لها بشكل دقيق لإخراجها بأفضل صورة.
وأكدت اللجنة في بيانها أن أبواب النادي ستفتح أمام الجماهير مجاناً في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، وأن فعاليات اليوم الختامي سوف تتضمن فقرات رياضية ومجتمعية وترفيهية تناسب أفراد الأسرة كافة، فضلاً عن جوائز وسحوبات للجماهير.

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