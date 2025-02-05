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الرياضة

أهداف الشوط الأول تؤرق دبا الحصن في رحلة البقاء!

أهداف الشوط الأول تؤرق دبا الحصن في رحلة البقاء!
5 فبراير 2025 11:00

فيصل النقبي (خورفكان) 
كشفت إحصائيات دوري أدنوك للمحترفين، وبعد مرور 14 جولة، عن معاناة دبا الحصن على المستوى الدفاعي، حيث أصبح أكثر الفرق استقبالاً للأهداف في الشوط الأول برصيد 19 هدفاً، ما يعكس هشاشة دفاعية واضحة تسببت في خسارته 9 مباريات هذا الموسم.
وعمّقت الخسارة الأخيرة أزمات الفريق، الذي يعاني أيضاً على الصعيد الهجومي، حيث سجل أرقاماً سلبية جعلته ثاني أسوأ دفاع في الدوري بعد العروبة، كما أنه يمتلك ثاني أضعف خط هجوم بعد العروبة، ما يجعله في موقف صعب في صراع البقاء.
ويحتل دبا الحصن المركز 13 برصيد 9 نقاط، وهو ما يجعله قريباً من منطقة الخطر، حيث بات الفريق مطالباً بتحسين أدائه الدفاعي والهجومي، خلال الجولات المقبلة، لتجنب العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

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