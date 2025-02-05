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الرياضة

«سيميوني الابن» يمنح جرعة ثقة إضافية لـ «سيميوني الأب»

«سيميوني الابن» يمنح جرعة ثقة إضافية لـ «سيميوني الأب»
5 فبراير 2025 10:31


مدريد (أ ف ب)
سجل الأرجنتيني جوليانو سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، هدفين من خماسية فريقه في مرمى خيتافي وقاده لبلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم وقدّم أتلتيكو صاحب المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود ريال المتصدر (49 مقابل 48) على ملعبه ميتروبوليتانو أداء جماعيا رائعا توجه بخاسمية نظيفة استهلها سيميوني الإبن بهدفين (8 و17)، وأضاف البرازيلي صامويل لينو (42) والبديلان الأرجنتيني الآخر أنخيل كوريا (78) والنروجي ألكسندر سورلوث (86) الاهداف الثلاثة الاخرى.
وقال سيميوني لشبكة «تي في إي» بعد فوز فريقه «أنا سعيد للغاية بخوض ليلة مثل هذه في الملعب، لقد كانت جنونية، ولكن قبل كل شيء يجب أن أشكر الفريق بأكمله لأننا بذلنا جهدا كبيرا، أنا سعيد، وأفكر كثيرا في الأشياء التي يتعيّن عليّ تحسينها، وأعمل على التطور يوما بعد يوم... ويجب أن أستمر في النمو».
ويلهث أتلتيكو خلف لقبه الحادي عشر في المسابقة والأول منذ عام 2013.
ومنح هذا الفوز جرعة ثقة إضافية لرجال المدرب سيميوني قبل 4 أيام من المواجهة النارية والأكثر انتظارا هذا الموسم ديربي العاصمة مدريد بمواجهة ريال المتصدر على أرضه في سانتياجو برنابيو حيث من المتوقع أن يخطو الفائز خطوة مهمة في السباق على لقب الدوري.
ويلعب ريال بضيافة ليجانيس الأربعاء، فيما يختتم الدور ربع النهائي الخميس بلقاءي ريال سوسييداد مع أوساسونا وفالنسيا مع برشلونة صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات (31).

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