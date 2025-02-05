كيف سيكون ترتيب الدوري الإسباني دون تقنية الفيديو؟

معتز الشامي (أبوظبي)

كان سقوط ريال مدريد المثير للجدل أمام إسبانيول بهدف دون رد، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، بمثابة دفعة كبيرة للفرق التي كانت تتطلع إلى تقليص الفارق مع المتصدر، ورغم أن الريال لا يزال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 49 نقطة، فإن فوز أتلتيكو مدريد على مايوركا بهدفين دون رد، وضعه على بعد نقطة واحدة خلف الفريق الملكي، فيما أضاف برشلونة 3 نقاط إلى رصيده بالفوز على ألافيس بهدف دون، ليحتل المركز الثالث خلف الأتليتي بـ 3 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدي المتصدر.

وحفلت الجولة الثانية والعشرون بالكثير من الجدل التحكيمي، خاصة مباراة ريال مدريد وإسبانيول، الأمر الذي دعا النادي الملكي لإصدار بيان شديد اللهجة ضد التحكيم، ورد عليه الاتحاد الإسباني ببيان لعقد اجتماع عاجل مع الأندية، لمناقشة المنظومة التحكيمية في الليجا.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية، عن ترتيب الدوري الإسباني، بعد الجولة الثانية والعشرين، في ظل تطبيق تقنية حكم الفيدو المساعد VAR، ونسخة أخرى من الجدول في حال عدم تطبيق التقنية، بعد رصد الأخطاء المرتكبة وتصحيحها على صورة رد نقاط تم خصمها بسبب تلك الأخطاء، وذلك وفق التالي:

ترتيب الدوري الإسباني بتقنية الفيديو بعد الجولة الـ 22

1- ريال مدريد: 49

2 أتليتكو ​​مدريد: 48

3- برشلونة: 45

4- أتلتيك بيلباو: 41

5- فياريال: 37

6- رايو فاليكانو: 32

7- جيرونا: 31

8- أوساسونا: 30

9- مايوركا: 30

10- ريال بتيس: 29

11- ريال سوسيداد: 28

12- إشبيلية: 28

13- سيلتا فيجو: 25

14- خيتافي: 24

15- لاس بالماس: 23

16- ليجانيس: 23

17- إسبانيول: 23

18- ألافيس: 21

19 فالنسيا: 19

20- بلد الوليد: 15

ترتيب الدوري الإسباني دون تقنية الفيديو بعد الجولة الـ 22

1- ريال مدريد: 51

2 أتليتكو ​​مدريد: 51

3- برشلونة: 44

4- أتلتيك بيلباو: 44

5- فياريال: 40

6- سيلتا فيجو: 30

7- ريال سوسيداد: 30

8- رايو فاليكانو: 30

9- إشبيلية: 30

10- جيرونا: 28

11- ريال بتيس: 26

12- ألافيس: 25

13- أوساسونا: 25

14- لاس بالماس: 25

15- خيتافي: 24

16- مايوركا: 24

17- ليجانيس: 23

18- إسبانيول: 21

19- فالنسيا: 18

20- بلد الوليد: 13