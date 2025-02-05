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الرياضة

هاليب تضع نقطة على السطر بين «الحزن والسعادة»

هاليب تضع نقطة على السطر بين «الحزن والسعادة»
5 فبراير 2025 11:15


بوخارست (أ ب)
أعلنت النجمة الرومانية سيمونا هاليب اعتزال لعبة التنس في سن الـ33، بعد خسارتها في الدور الأول من بطولة مقامة في بلادها، لتنتهي بذلك عودتها إلى الملاعب بعد فترة من الغياب بفعل الإصابة، وهو ما أعقب إيقافها لبعض الوقت، بعد ثبوت تورطها في تعاطي المنشطات.
وقالت هاليب، وهي ممسكة بمكبر صوت لمخاطبة الجماهير في كلوج الرومانية، عقب خسارتها أمام لوكا برونزيتي 1- 6/ و1- 6/ في الدور الأول من بطولة ترانسلفانيا المفتوحة: «لا أعرف ما إذا كان ذلك مصحوباً بالحزن أم السعادة، أعتقد أنني أشعر بكليهما، لكني روحي في سلام مع هذا القرار، وكنت دائماً واقعية مع نفسي».
وأضافت: «جسدي لم يعد يحتمل ما اعتاد أن يؤديه لإعادتي للمكانة التي كنت فيها، ». وأشارت اللاعبة الرومانية «من الصعب للغاية الوصول إلى هذا المستوى، وأدرك ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هناك، لهذا أردت التواجد في كلوج، للعب أمامكم، وأقول وداعاً داخل ملعب التنس، حتى لو لم يكن أدائي رائعاً».
وخاضت هاليب أول مباراة لها في منافسات التنس هذا العام. وهاليب صعدت لصدارة التصنيف العالمي في 2017 لكنها تحتل الآن المركز 870 وحصلت على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في البطولة الرومانية.
وانسحبت هاليب من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، كما انسحبت من بطولة أوكلاند الشهر الماضي بسبب الآلم في ركبتها وكتفها. وفازت هاليب بألقاب كبرى خلال مسيرتها، من بينها بطولة ويمبلدون في 2019 بعد الفوز على الأميركية سيرينا ويليامز في النهائي، ولقب فرنسا المفتوحة في 2018 بعد الفوز على الأميركية سلون ستيفينز في النهائي.
كما حصلت اللاعبة الرومانية على المركز الثاني في بطولات الجراند سلام، في بطولة أستراليا المفتوحة في 2018 وفرنسا المفتوحة في 2014 و.2017 ويرجع آخر ظهور لهاليب في البطولات الكبرى إلى عام 2022 عبر بطولة أميركا المفتوحة، وخسرت في الدور الأول. وتعرضت اللاعبة الرومانية للأيقاف لمدة أربع سنوات بسبب اتهامها بتعاطي المنشطات في سبتمبر 2023 وقدمت استئنافاً، وقضت محكمة التحكيم الرياضي في مارس 2024 بخفض المدة لتسعة أشهر، وهي المدة التي قضتها منذ إيقافها المؤقت في أكتوبر عام 2022.
وبحلول وقت عودتها للملاعب، كانت هاليب غابت بالفعل 17 شهراً، وبعد عودتها تعرّضت لإصابة، ولم تتمكن اللاعبة البالغة من العمر 33 عاماً، سوى في تحقيق فوز وحيد في أربع بطولات شاركت بها.

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