غنتوت يواجه جهانجيري في الكأس الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)

تستأنف يوم غد مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس دبي الذهبية للبولو 2025 بلقاء فريق جهانجيري مع منافسه غنتوت في الثانية من بعد الظهر، وبرغم فوز غنتوت في الكاس الفضية قبل أسبوعين تقريباً، فإن لكل بطولة خصوصيتها، وترجع بالدرجة الأولى الى أداء اللاعبين وحالة الخيول.

وينتظر أن يمثل فريق جهانجيري كل من، محمد جهانجير، وسنتوس اريارتي اليجاندرو، موززو، وجونزالو بيريز، فيما يمثل فريق غنتوت كل من ناصر الشامسي، ومعه يانشي امربوجيو، وماركوس ارايا، وجونزالو فيراري.

وتنتظر الفرق الأربعة الأخرى المشاركة في البطولة نتيجة المباراة، إذ إن حسابات الفرق جميعها تبني على المباراة الافتتاحية، سواء من حيث النقاط، أو تداعيات النتيجة من معنويات، وغيرها من الأمور النفسية والبدنية.