مدرب بولونيا: لعبنا من أجل التاريخ أمام أتلانتا



بيرجامو (رويترز)

قال فينشينزو إيتاليانو، مدرب بولونيا: «إن تأهل الفريق إلى الدور قبل النهائي في كأس إيطاليا لكرة القدم لأول مرة منذ 26 عاماً كان لحظة تاريخية بالنسبة لفريقه، بعد الفوز بهدف على أتلانتا أمس الثلاثاء، وعانى بولونيا، خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إذ خرج من مرحلة الدوري بفوز واحد فقط في ثماني مباريات».

لكن المدرب قال: «إن الفوز الذي تحقق الليلة الماضية على أحد الفرق الثلاثة الأولى في الدوري الإيطالي من شأنه أن يعزز ثقة الفريق».

وقال إيتاليانو للصحفيين: «لعبنا من أجل التاريخ ونجحنا، إنها لحظة جميلة، فهي تدفعك دائماً لتقديم أفضل ما لديك، الفوز على أتلانتا في عقر داره جعل النتيجة أكثر خصوصية»، وأضاف: «أعتقد أن هذا يمنحك الثقة بالنفس. يمكنك أن ترى أن الفريق يشهد تطوراً. منحتنا بطولة دوري أبطال أوروبا خبرة كبيرة، هذه المجموعة تتطور باستمرار... ليس من السهل اللعب في بيرجامو».

وسيواجه بولونيا في قبل النهائي الفائز من مباراة يوفنتوس وإمبولي، وقال إيتاليانو: «كان هدف النادي الوصول إلى أبعد مدى في كأس إيطاليا. حققنا الهدف الأول الآن، وننتظر المنافس التالي».