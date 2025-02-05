«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»



عصام السيد (العين)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية في الساعة الرابعة والنصف مساء الغد، حفل سباقه الثامن هذا الموسم، بإقامة ثمانية أشواط مخصصة جميعها للخيول العربية الأصيلة، من ضمنها، الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 615 ألف درهم، بمشاركة 117 خيلاً.

ويشهد الشوط الثامن والرئيس انطلاق الجولة الأولى من سلسلة سباقات ماراثون العين لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزها المالية 110 آلاف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عمر خمس سنوات فما فوق.

ويتصدر الترشيحات في هذا الشوط الرئيس الجواد «جبلاني»، صاحب الانتصارات الأربعة، ولكن جميعها على الأرضية العشبية، ويقوده كونور بيسلي، وينافسه الجواد «عداي» مع الفارس المتطور حمد البوسعيدي الذي قاده للفوز في آخر مشاركة، ولن يكون صيداً سهلاً «انتيثرد»، بقيادة ساندرو بايفا، والخطورة من «تقدير» بقيادة راي داوسون.

وتعد إسطبلات العجبان الأكثر فوزاً بسلسلة سباقات ماراثون العين، فيما يحمل الجواد «العجاج» الزمن القياسي في مسافة اليوم البالغة 3200 متر، بزمن وقدره 3:48:03 دقيقة، وسجله في عام 2021.

وتتنافس في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية مبتدئة، ويتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، 15 خيلاً مبتدئة من توليد الإمارات.

وتشارك 13 من الخيول العربية من توليد الإمارات في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، فيما يجتذب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً «مبتدئة».

وتم تخصيص الشوط الخامس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، لمنافسات 15 من الخيول العربية الأصيلة للتكافؤ، على مسافة 1600 متر، وتتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم.

ويجتذب الشوط السابع «تكافؤ» الذي تم تخصيصه لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم 14 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ».

وأثنت جماهير السباقات على مبادرة نادي العين للفروسية والرماية بتقديم جوائز مالية كبيرة تصل قيمتها إلى 120 ألف درهم في السباق الثامن المقرر يوم غد الخميس في مقر النادي بالعين، بعد تفاعلها الواسع مع الجوائز المقررة.

وتتضمن الجوائز التي أعلن عنها نادي العين للفروسية مكافآت مالية للفائزين في الترشيحات الخاصة بالسباق، بالإضافة إلى بطاقات مجانية «امسح واربح»، بما يتماشى مع جهود النادي التطويرية، وتقديم أفضل الخدمات للجماهير، تقديراً لدورها في دعم نجاح الفعاليات التي ينظمها النادي.

وأكمل النادي ترتيباته كافة، لاستقبال الجماهير يوم غدٍ الخميس، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تعزيز الزخم الكبير الذي تشهده الفعاليات التي ينظمها النادي، سواء في الفروسية، أو الرياضات الأخرى.