«توب 10» الأكثر ربحاً وصرفاً في انتقالات الموسم



مراد المصري (أبوظبي)

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للعائدات، والأكثر صرفاً في فروقات مبالغ بيع وشراء اللاعبين، خلال سوقي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم الحالي 2025-2024.

وتصدر ليدز يونايتد الإنجليزي قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للعائدات بإجمالي 132 مليون يورو، يليه لانس الفرنسي 106 ملايين يورو، ثم بيرنلي الإنجليزي 101 مليون يورو، وبنفيكا البرتغالي 92 مليون يورو ومواطنه بورتو 82 مليون يورو، ثم أياكس الهولندي 73 مليون يورو، وبالميراس البرازيلي 65 مليون يورو، ثم نوردشيلاند الدنماركي 63 مليون يورو، ورويال أنتويرب البلجيكي 61 مليون يورو، يليهم نيوكاسل الإنجليزي 54 مليون يورو.

أما الأندية التي كانت الأكثر صرفاً بين فرق البيع والشراء، فهي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي بإجمالي فرق سالب يبلغ 253 مليون يورو، يليه مواطنه إبسويتش 176 مليون يورو، ثم النصر السعودي 175 مليون يورو، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 160 مليون يورو، وتشيلسي الإنجليزي 139 مليون يورو، والاتحاد السعودي 132 مليون يورو، وتوتنهام الإنجليزي 120 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد الإسباني 116 مليون يورو، وروما الإيطالي 111 مليون يورو، ووست هام الإنجليزي 104 ملايين يورو.