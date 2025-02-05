«ديربي مدريد» يترقب «الصفقة الأفضل»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مباراة مهمة يوم السبت المقبل ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في موعد مرتقب على ملعب «سانتياجو برنابيو» بين «البلانكوس» متصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن «الروخيبلانكوس»، حيث تتجه الأنظار في هذه المباراة على صفقة الصيف لكل فريق، وهما الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني خوليان ألفاريز.

ستكون هذه أول مباراة «ديربي مدريد» لمبابي ضد أتلتيكو مدريد، نظراً لأنه تعرض لإصابة عندما التقيا في الدور الأول من الموسم على ملعب طيران الرياض ميتربوليتانو، وهو الذي يدخل اللقاء بجاهزية ممتازة، حيث سجل ثمانية أهداف في آخر 11 مباراة، وبالمجمل سجل 21 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة في 33 مباراة هذا الموسم.

وتقدم مبابي إلى المركز الثاني في قائمة هدافي «الليجا» برصيد 15 هدفاً في 20 مباراة خاضها، بعد روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 18 هدفاً في 21 مباراة.

أما النجم الأرجنتيني ألفاريز، فهو يقدم أداءً متميزاً يوماً بعد الآخر تحت قيادة مواطنه المدرب دييجو سيميوني، وسجل هذا الموسم 16 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة، منها 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في «الليجا».

وسيعود ألفاريز يوم السبت إلى «سانتياجو برنابيو»، الملعب الذي فاز فيه بكأس ليبرتادوريس مع ريفر بليت، وسيهدف إلى تقديم لحظة أداءً قوياً مع فريقه الجديد في العاصمة الإسبانية.