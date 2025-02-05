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الرياضة

8 فرق في كأس نائب رئيس الدولة للسلة

8 فرق في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
5 فبراير 2025 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أعلن اتحاد كرة السلة تفاصيل بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والمقرر لها الأربعاء المقبل، بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي، والشارقة، والوصل، والجزيرة، وتضم المجموعة الثانية النصر، والبطائح، والوحدة، والظفرة.
وأعلن الاتحاد أن المرحلة الأولى من المسابقة ستكون من دون اللاعبين الدوليين، على أن ينضموا لأنديتهم في المرحلتين الثانية والثالثة، وتقام مباريات الدور التمهيدي بنظام دوري من دور واحد، لكل مجموعة على حدة، على أن تقام المباريات على ملاعب الفريق المتقدم في الترتيب العام لبطولة الدوري لموسم 2023-2024.
وفي أولى مباريات الدور التمهيدي، يلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة بصالة شباب الأهلي، والشارقة يستضيف الوصل في الإمارة الباسمة، ويحل الظفرة ضيفاً على النصر بدبي، ويلتقي البطائح مع الوحدة بصالة البطائح، وتستمر مباريات الدور التمهيدي حتى 23 فبراير الجاري، على أن يتم لاحقاً تحديد مواعيد ربع النهائي.

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