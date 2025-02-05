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الرياضة

شرودر: هاريس مهاجم بجودة عالية.. وصفقة مميزة للعميد

شرودر: هاريس مهاجم بجودة عالية.. وصفقة مميزة للعميد
5 فبراير 2025 14:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
فرض السويسري هاريس سيفروفيتش، مهاجم النصر اسمه على نجومية مباراة فريقه أمام مضيفه ظفار العُماني ضمن «الجولة الخامسة»، في المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية 2024- 2025، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين «59» و«77»، قاد بهما «العميد» لقلب الطاولة أمام ظفار 2-1.
وعزز «الأزرق» صدارته ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ليؤكد أحقيته ببطاقة التأهل الأولى، في الوقت الذي تفوق فيه دهوك العراقي أمام أهلي صنعاء اليمني 3-0، ليحجز دهوك «الوصيف» برصيد 8 نقاط بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، فيما بقى ظفار ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأهلي صنعاء في المركز الأخير، وله 3 نقاط.
ويلتقي النصر في الجولة الأخيرة لختام الدور الأول، ضيفه أهلي صنعاء اليمني مساء الأربعاء 19 فبراير الجاري على استاد آل مكتوم، ويلعب في المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، دهوك العراقي، وظفار العُماني على ملعب الأول في مدينة دهوك.
وأشاد الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد»، بمهاجمه السويسري هاريس، والمنتقل حديثاً إلى صفوف «الأزرق» قادماً من ناديه السابق الوصل، حيث خاض مباراته الثانية فقط مع الفريق، ونجح في تسجيل ثنائية في مباراته الأولى ضمن التشكيلة الأساسية.
وقال شرودر في تعليقه على أداء السويسري: «هاريس مهاجم صاحب جودة عالية، ويعرف جيداً التمركز الصحيح وهو ما ساعده في تسجيل هدفين في مباراة ظفار، وأعتقد أن انضمامه للفريق يمثل صفقة جيدة»، لافتاً إلى أن «الأزرق» واجه منافساً يملك لاعبين جيدين، وقال: «كان بالإمكان الخروج بنتيجة أفضل حال استغلال الفرص أمام مرمى المنافس».
وتزامن تألق هاريس مع إعلان إدارة النصر، خروج الإيطالي مانولو جابياديني من حسابات الفريق، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وحاجته إلى العلاج وبرنامج تأهيل خاص لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.
وحول تعليقه على المباراة بشكل عام، قال شرودر: «سعيد بالنتيجة والتأهل رسمياً إلى نصف النهائي، لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول عكس الشوط الثاني، واعتقد أن الفريق واللاعبين استحقوا التهنئة بحصد 13 نقطة على مدار 5 مباريات في البطولة الخليجية».

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