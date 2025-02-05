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الرياضة

تفاؤل في الشارقة رغم غياب شاهين!

تفاؤل في الشارقة رغم غياب شاهين!
5 فبراير 2025 14:05

علي معالي (أبوظبي)
يفتقد فريق الشارقة إلى جهود مدافعه شاهين عبدالرحمن، في مباراة غدٍ الخميس أمام كلباء في الجولة الـ15، من دوري أدنوك للمحترفين، لتراكم البطاقات الصفراء، التي وصلت إلى 3 بطاقات، مما جعل الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق يختار البديل المناسب للمباراة، وهناك عدة اختيارات في هذا المركز بالنسبة للمدرب.
من جانب آخر، جاءت الجوائز الفردية الثلاث التي توّج بها الشارقة بفوز كوزمين بلقب أحسن مدرب في شهر يناير الماضي، ومعه الحارس عادل الحوسني والمهاجم تايرون كونراد، لتكون دافعاً قوياً للفريق قبل مباراة كلباء، التي يبحث فيها «الملك» عن كيفية تحقيق الانتصار، لاستمرار المطاردة بينه وبين شباب الأهلي على قمة البطولة، والتي يتصدرها شباب الأهلي بفارق نقطة، بعد أن لعبت كل فرق المسابقة 14 مباراة.
وعبر كوزمين عن تفاؤله قبل مباراة كلباء، مشيداً بالروح والعطاء من جانب لاعبي الفريق، مؤكداً في نفس الوقت على ثقته باللاعبين، وقال: «دائماً مبارياتنا مع كلباء صعبة، لأن المنافس يمتلك مهارات فردية وجماعية عالية في نفس الوقت، ولا مجال لدينا للاسترخاء، بل على لاعبي الشارقة المزيد من التركيز، ونتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي».
وأضاف: «أشكر من اختارني المدرب الأفضل في يناير، وهي بمثابة رسالة لي لكي أستمر في العمل بجدية وحماسة مع بقية عناصر النجاح من لاعبي فريقي والجهازين الفني والإداري المعاونين، ولكي نُسعد أسرنا كذلك وجماهير الفريق، ولا يوجد نجاح من دون عمل جماعي وأن الضغوطات طبيعية في كرة القدم».

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