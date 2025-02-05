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الرياضة

«الوطنية للمنشطات» تبحث سُبل تعزيز التعاون مع روسيا

«الوطنية للمنشطات» تبحث سُبل تعزيز التعاون مع روسيا
5 فبراير 2025 14:28

 
دبي (وام)
أكدت الدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات، يمثل ركيزة أساسية لضمان بيئة رياضية عادلة ومستدامة، جاء ذلك خلال استقبالها معالي ميخائيل ديجتياريف، وزير الرياضة الروسي، والوفد المرافق له في مقر وزارة الرياضة بدبي، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المنشطات وترسيخ مبادئ النزاهة الرياضية.
كما ناقش اللقاء آليات تطبيق اللوائح الدولية وضمان الامتثال لمعايير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، إضافةً إلى استعراض أحدث التقنيات والأساليب المتطورة المستخدمة في الكشف عن المنشطات.
حضر الاجتماع من جانب الوكالة المستشارة رفيعة العويس نائب رئيس الوكالة، والمهندس عبدالله أحمد الشحي الأمين العام.
واتفق الطرفان على تعزيز الشراكة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مستقبلية وإطلاق برامج توعوية مشتركة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الرياضيين، حول أخطار المنشطات وأهمية الالتزام باللعب النظيف. وأكدت الدكتورة مي الجابر أن تبادل الخبرات واعتماد أحدث التقنيات يسهمان في تطوير منظومة الكشف عن المنشطات وتعزيز وعي الرياضيين بمخاطرها، مشددةً على التزام الوكالة بتطبيق أعلى المعايير الدولية. وأضافت: «نعمل على بناء شراكات فعالة تسهم في ترسيخ ثقافة اللعب النظيف، بما يضمن مستقبلاً رياضياً أكثر نزاهة وشفافية».

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