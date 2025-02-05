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الرياضة

الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب فريق «الإمارات القابضة للدرّاجات»

الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب فريق «الإمارات القابضة للدرّاجات»
5 فبراير 2025 14:45

أبوظبي (وام)
أعلن فريق الإمارات «القابضة - ADQ»، للدرّاجات الهوائية للسيدات، عن شراكة مع أنالوج، الشركة الرائدة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التكيفي والحوسبة الطرفية والواقع المختلط، سيتم من خلالها تزويد فريق الإمارات «القابضة - ADQ» للدرّاجات بأدوات متقدمة تسهم في تحسين الأداء وتعزيز عملية اتخاذ القرار ووضع معايير جديدة في رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية.
وأوضح فريق الإمارات «القابضة - ADQ» أنه بموجب الشراكة الجديدة، سيتم تزويد فريق الدرّاجات بأدوات متقدمة تسهم في تحسين الأداء، وتعزيز عملية اتخاذ القرار ووضع معايير جديدة في رياضة ركوب الدراجات الهوائية.
وفي إطار هذه الشراكة، ستصبح أنالوج الراعي التكنولوجي الرسمي للفريق، وستقدم تقنية «أنالوج سبورتس» التي تم تطويرها واختبارها خلال موسم 2024 بالتعاون مع أعضاء الفرق والمدربين ومديري الرياضة والفريق الطبي ومديري الخدمات اللوجستية.
وتعمل هذه التقنية على توفير منصة شاملة تقدم حلولاً لإدارة القوائم وتحليل الجاهزية ووضع استراتيجيات السباق، بما يسهم في تمكين مديري الفريق والمدربين وموظفي الدعم وتعزيز قدرتهم على العمل بسلاسة.وتتيح المنصة، المدعومة بتقنية «آنا» «Analog Neural Agent»، تحليلات بيانات متقدمة عبر نظام الفريق بأكمله للمساعدة في تحسين وإطلاق العنان للإمكانات البشرية والتنظيمية عبر 4 مجالات أساسية قبل وأثناء وبعد السباق، وهذه المجالات هي الذكاء الاصطناعي التكيفي للاستراتيجية والتدريب، وتعافي الدرّاجين واستعدادهم، والتقارير الآلية والتواصل الشامل، وتخطيط القائمة واختيار الفريق وتحسين الخدمات اللوجستية للسفر.
وقالت ميليسا مونكادا، رئيسة الفريق: نفخر بهذه الشراكة الجديدة. إذ تلعب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دوراً محورياً ومتزايداً في قطاع الرياضة، وخاصة في ركوب الدرّاجات. ووجود مثل هذه الشركة إلى جانبنا سيوفر بلا شك دعماً هائلاً لنمو فريقنا ومشروعنا من مختلف الجوانب.
من جانبه قال أليكس كيبمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنالوج»: «الشراكة خطوة استثنائية ترفع من مستوى الحلول التي تركز على الإنسان في رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية. ونحن نشهد تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً لتقنية «أنالوج سبورتس» لتصبح منصة متكاملة لإدارة الفريق والأداء».

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