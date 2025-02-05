شباب الأهلي.. «صدارة عن جدارة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

خاض شباب الأهلي آخر المباريات المؤجلة في دوري أدنوك للمحترفين، ليتصدر جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة واحدة عن الشارقة، وحقق «الفرسان» نسبة نجاح تبلغ 90.5% حتى الآن، بعدما جمع 38 نقطة من أصل 42، من دون أن يتعرض لأي خُسارة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في النُسخة الحالية من «دورينا».

ويملك فريق «القلعة الحمراء» الفارق التهديفي الأكبر بين جميع الفرق، ويبلغ «+23»، لأنه صاحب ثاني أقوى خطوط الهجوم وكذلك ثاني أكثر الدفاعات صلابة، ونجح «المُتصدر» في حصد أكبر عدد من الانتصارات المتتالية مرتين، حيث فاز في 6 مباريات متتالية في بداية الموسم، وبعدما تعطّل بتعادلين فقط في منتصف الطريق، عاد مؤخراً ليُسجّل 6 انتصارات متتالية مرة أخرى، كما أن «منظومته الهجومية» لم تتوقف عن هز الشباك إلا في مباراة وحيدة فقط، بنسبة نجاح تبلغ 92.8%.

«الهجوم الأحمر» في الموسم الحالي يتمتع بجماعية «لافتة للنظر»، حيث صنع 71.4% من أهدافه عبر التمريرات الحاسمة بين لاعبيه، وشارك 17 لاعباً من قائمته في تسجيل وصناعة تلك الأهداف، التي أتت بتوازن جيد عبر أشواط المباريات، بواقع 54% في الشوط الثاني مقابل 46% في الشوط الأول، وشهدت نهاية الفترات الأولى النسبة الأكبر من الأهداف، بـ10 أهداف، مقابل 9 في نهايات الأشواط الثانية.

ويتصدر «الفرسان» قائمة أقوى عمق هجومي، بتسجيله 15 هدفاً عبر تلك الجبهة، كما أنه يُعد أحد أقوى الفرق صاحبة الجبهة اليُمنى المؤثرة، بعدما أسهمت في إحرازه 11 هدفاً، مقابل 9 أهداف عبر الطرف الأيسر لديه، ولديه أيضاً أحد أبرز خطوط الهجوم التي تُجيد تسجيل الأهداف عبر الألعاب الهوائية، بعدما سجّل لاعبوه 7 أهداف بالرؤوس.

كما أن «الركلات الثابتة» تُعد نقطة قوة واضحة لدى شباب الأهلي في الموسم الحالي، إذ أسهمت في تسجيل أكثر من 34% من الأهداف، ويتفوق الفريق بشدة في الركلات الركنية، مقارنة بجميع الفرق، حيث سجّل بواسطتها 7 أهداف، كما جاء 66% من الأهداف عبر «الحركة»، بينها 9 أهداف من الهجوم المنظم هادئ الإيقاع، في حين غلبت السرعة بصورة واضحة على أداء الفريق، بعدما سجّل 14 هدفاً من المرتدات والضغط العالي والهجمات السريعة.

ويبدو شباب الأهلي مُمتعاً في أسلوب اللعب، باعتماده على التمريرات البينية والتوغلات الجانبية مع التمرير القصير، التي أنتجت 15 هدفاً بطريقة مُباشرة، مقابل 10 أهداف بواسطة التمريرات العرضية، أرضية وهوائية، وهو أحد أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في أقصى النقاط الدفاعية للمنافسين، بـ9 أهداف في منطقة الـ6 ياردات.