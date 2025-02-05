اتحاد الفروسية يُشيد بمكاسب مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي (وام)

أكد اتحاد الفروسية والسباق، أن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة في قرية بوذيب العالمية بالختم، حقق نجاحاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 350 فارساً وفارسة من مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وقال عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد: المهرجان تضمن أربعة سباقات هي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والسيدات، والشباب الناشئين، وسباق كأس سلطان بن زايد، لمسافة 160 كلم، والمصنف دولياً بنجمتين، على مدى يومين.

وأوضح النقبي أن المهرجان يعكس حرص اتحاد الفروسية والسباق، وقرية بوذيب العالمية على تنظيم الفعاليات والمنافسات بأفضل الممارسات التي تجسد ريادة دولة الإمارات.

من جانبه، أشار الفارس سعيد المهيري إلى أن فوزه بالمركز الأول في سباق سلطان بن زايد لمسافة 160 كلم، يتوج الجهود الكبيرة التي بذلت، خلال مسارات السباق، وصولاً إلى خط النهاية، وسط أجواء المنافسات القوية.

وأكد الفارس يوسف محمد حسن الحمادي المتوج بالمركز الأول في «سباق البروتوكول»، أن المنافسة كانت قوية بين المشاركين لحصد المراكز الأولى على ضوء الندية، وتقارب المستويات.