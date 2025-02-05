الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الفروسية يُشيد بمكاسب مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

اتحاد الفروسية يُشيد بمكاسب مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
5 فبراير 2025 16:00

أبوظبي (وام)
أكد اتحاد الفروسية والسباق، أن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة في قرية بوذيب العالمية بالختم، حقق نجاحاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 350 فارساً وفارسة من مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وقال عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد: المهرجان تضمن أربعة سباقات هي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، والسيدات، والشباب الناشئين، وسباق كأس سلطان بن زايد، لمسافة 160 كلم، والمصنف دولياً بنجمتين، على مدى يومين.
وأوضح النقبي أن المهرجان يعكس حرص اتحاد الفروسية والسباق، وقرية بوذيب العالمية على تنظيم الفعاليات والمنافسات بأفضل الممارسات التي تجسد ريادة دولة الإمارات.
من جانبه، أشار الفارس سعيد المهيري إلى أن فوزه بالمركز الأول في سباق سلطان بن زايد لمسافة 160 كلم، يتوج الجهود الكبيرة التي بذلت، خلال مسارات السباق، وصولاً إلى خط النهاية، وسط أجواء المنافسات القوية.
وأكد الفارس يوسف محمد حسن الحمادي المتوج بالمركز الأول في «سباق البروتوكول»، أن المنافسة كانت قوية بين المشاركين لحصد المراكز الأولى على ضوء الندية، وتقارب المستويات.

أخبار ذات صلة
مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل كأس رئيس الدولة للقدرة
الكتبي بطل «الشباب والناشئين» في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
اتحاد الفروسية والسباق
مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
قرية بوذيب للقدرة
الختم
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
الرياضة
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
اليوم 21:42
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
التعليم والمعرفة
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
اليوم 21:37
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اقتصاد
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اليوم 21:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©