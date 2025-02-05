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الرياضة

بطولة مدن العالمية للترايثلون.. تحدٍ بكل الألوان في الحديريات

بطولة مدن العالمية للترايثلون.. تحدٍ بكل الألوان في الحديريات
5 فبراير 2025 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد جزيرة الحديريات لاستضافة بطولة مدن العالمية للترايثلون 2025 بدعم من طاقة، الجولة الأولى من سلسلة بطولة العالم للترايثلون، التي تقام على مدار يومي 15 و16 فبراير، ويتنافس أفضل لاعبي الترايثلون العالميين في سباقات المحترفين الفردية للرجال والسيدات، وسباقات أصحاب الهمم، وسباق التتابع المختلط، كما يُتاح للمجتمع المحلي فرصة المشاركة في مختلف فئات السباقات المجتمعية.
وتتضمن بطولة مدن العالمية للترايثلون 2025 بدعم من «طاقة»، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي عدداً من السباقات ضمن الفئات العمرية والمسافات التي تناسب الجميع من البالغين والأطفال، بالإضافة إلى الرياضيين من ذوي الهمم، مما يجعلها مثالية للاعبين المحترفين أو المبتدئين أو المهتمين باللياقة البدنية، مما يتيح لهم التنافس في حدث رياضي عالمي مرموق.
ويتضمن السباق الخاص للمبتدئين على سباق سباحة لمسافة 400 متر، وركوب درّاجات لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 3.3 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار سباق التتابع للفرق، والذي يسمح للفرق المكوّنة من اثنين إلى ثلاثة أفراد بإكمال المسار معاً، مما يجعله فرصة شاملة لجميع مستويات الرياضيين.
كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تقديم 30 ساعة Garmin كجوائز للفائزين في خمسة سباقات، وهم الفائزون الثلاثة الأوائل في فئات الرجال والسيدات من الترايثلون، بالإضافة إلى الفائزين في السباق المجتمعية للدرّاجات والجري.
وتستقطب الجولة الافتتاحية لموسم 2025 مجموعة من النجوم المميزين، حيث سيشارك في فئة الرجال هايدن وايلد الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى النجوم الصاعدين الأسترالي مات والبرتغالي فاسكو فيلاك ضمن المشاركين في سباقات المحترفين للرجال.
وتشهد فئة المحترفات منافسة قوية بمشاركة مجموعة ألمانية مميزة بقيادة ليزا تيرتش ولورا ليندمان، إلى جانب البطلة الأولمبية الحالية جوين يورغنسن، وحاملة اللقب ليوني بيريولت.
وبعيداً عن مسارات السباق، توفر قرية السباق العديد من الأنشطة الترفيهية للرياضيين والجمهور. حيث سيتمكن الجميع من متابعة السباقات على الشاشة الكبيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأكشاك التي تعرض منتجات الترايثلون، بالإضافة إلى «مدن العالمية للترايثلون»، تستضيف جزيرة الحديريات أيضاً بطولة أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج، وهي أول بطولة ضمن جولات بطولة العالم لركوب الأمواج في الشرق الأوسط، التي تجمع أفضل راكبي الأمواج في العالم. 

جزيرة الحديريات
السباحة
الجري
شركة مدن العقارية
الطاقة
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